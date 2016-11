"Übertherapierung kann dem Patienten schaden"

MAUERKIRCHEN. Zwei Theologen diskutieren im Diakoniewerk Mauerkirchen über das Thema "selbstbestimmtes Sterben".

Den Sterbenden nicht alleine lassen. Bild: Weihbold

Das Recht zu Sterben und das Recht, am Leben gehalten zu werden – zwei Gegensätze, die die Wiener Theologen Maria Katharina Moser und Arno Preis bei einem Ethikgespräch im Diakoniewerk gegenüberstellen. Sie sprachen mit der Warte vorab darüber, wo sie sich mehr rechtliche Absicherung für Ärzte wünschen.

Selbstbestimmt Sterben – Sind Sie dafür oder dagegen?

Maria Katharina Moser: Das Sterben ist die letzte große Herausforderung, der wir uns im Leben stellen, ja stellen müssen. Sich bewusst mit dem Sterben auseinanderzusetzen und diese Herausforderung gut zu meistern, das heißt selbstbestimmt Sterben. Arno Preis: Selbstbestimmtes Sterben reduziert sich nicht nur auf das vieldiskutierte Recht, sich selbst zu töten oder töten zu lassen. Sondern und vor allem, dass jeder Mensch bis zu seinem Tod grundsätzlich gleich zu achten ist – und auch darüber hinaus!

Sie sind beide Theologen. Lässt sich denn ein Wunsch nach dem Tod überhaupt mit der christlichen Lehre vereinbaren?

Moser: Menschen, die alt oder schwer krank und in die Sterbephase eingetreten sind, können den Wunsch haben, das Sterben nicht durch medizinische Maßnahmen zu verlängern. Das ist absolut mit der christlichen Lehre – der katholischen wie der evangelischen – vereinbar. Christen glauben ja an die Auferstehung. Wir können sagen: Sie lassen ihr Leben zurückfallen in Gottes Hand. Der Abbruch einer lebensverlängernden Behandlung ist nicht nur erlaubt, sondern manchmal sogar ethisch geboten. Denn Übertherapierung kann dem Patienten Schaden zufügen. Preis: Wenn ich als Christ, die Freiheit zum Sterben bejahe, so bedeutet das für mich, dass mir die Pflicht auferlegt wird, dem Menschen ein menschenwürdiges Sterben also ein "bewusstes Sterben" zu ermöglichen.

Soll eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in Österreich diskutiert werden?

Moser: Aus der Sicht der Evangelischen Kirchen ist der wichtigste Punkt die Auseinandersetzung mit der Übertherapierung. Sterben zulassen bzw. Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen ist in Österreich erlaubt. Oft trauen sich Ärzte aber nicht, weil sie Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben, behandeln zu viel und zu lange und quälen damit Patienten. Hier braucht es mehr Rechtssicherheit. Preis: Das strafrechtliche Verbot der Tötung auf Verlangen soll beibehalten werden. Auch Beihilfe zum Suizid soll nicht zum gesellschaftlichen Normalfall werden und daher grundsätzlich verboten bleiben. Jedoch sollte über einen größeren Spielraum für Gewissensentscheidungen in der Frage der Beihilfe zum Suizid nachgedacht werden. Es kann existentielle Konfliktfälle geben, in denen Barmherzigkeit gefragt ist. Deshalb sollte nach juristischen Wegen gesucht werden, wie in einzelnen extremen Fällen der Barmherzigkeit Genüge getan werden kann.

Wurden Sie jemals von einem Kranken mit dem Wunsch nach dem Tod konfrontiert?

Moser: Nicht mit dem Wunsch nach dem Tod, sondern mit dem Wunsch, nicht über Gebühr leiden zu müssen. Preis: Ich erlebe oft, dass sich hinter dem lauten Ruf nach der baldigen Erlösung eigentlich eine leise Bitte nach Nähe, Beziehung, Zuwendung, etc. verbirgt. Es ist der Wunsch nach Begleitung. Es ist ein Zwiespalt, in dem Sterbende leben. Es liegt an uns, zuzulassen, dass sich Freude, Wut, Angst, Furcht, Hass und Trauer ausleben dürfen. Erst dann können und dürfen vom Menschen, der dem Sterben entgegengeht, auch religiöse Fragen in den Vordergrund treten, vielleicht weil es dem Menschen nicht möglich ist, ohne Hoffnung zu sterben.

Ethikgespräch am Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr, Haus für Senioren. Eintritt frei. Anmeldung: office@diakonie-akademie oder 0723/563 251 272

