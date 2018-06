Über die Zeit, als der Seeleiten-Hof noch dem Grafen von Zeppelin gehörte

MOOSDORF. Die deutsche Lore Bertsch, die mit dem jungen Grafen Vinzenz von Zeppelin verheiratet war, schrieb über ihre gräflichen Jahre im Innviertel – Buchpräsentation in Moosdorf.

Das Foto zeigt den Seeleiten-Hof in den 40er-Jahren. Bild: privat

Das heutige Gut Seeleiten in Moosdorf hatte einst einen gräflichen Besitzer: Niemand Geringerer als Graf von Zeppelin wohnte darin. Lore von Zangen, die im Kriegsjahr 1943 im Alter von 21 Jahren den jungen Grafen Vinzenz von Zeppelin heiratete und von Stuttgart auf den Hof der Familie ihres Mannes in Seeleiten zog, schrieb ihre Erlebnisse und ihre Zeit im Innviertel auf. Nach ihrem Tod holte Tochter Angelika Bohrmann das Manuskript aus der Schublade, um es jetzt nach mehr als 20 Jahren in Buchform zu veröffentlichen. Am Donnerstag, 28. Juni, wird das Schriftstück in Seeleiten vorgestellt.

In "Seeleiten – Meine gräflichen Jahre" beschreibt Lore Bertsch, geborene von Zangen und verwitwete Gräfin von Zeppelin, ihre Ankunft in Moosdorf, das Landleben als junge Gräfin und die Kriegs- und Nachkriegswirren. Ihr Mann war an der Front und nur selten bei ihr. Sie hilft Flüchtlingen, erlebt den Einmarsch der amerikanischen Besatzungstruppen und die zahlreichen Verhaftungen im Ort. Als ihr Mann 1945 fällt, kämpft sie verzweifelt um ihr Bleiberecht auf dem Hof ihres Gatten. Der Hof war von 1926 bis 1946 im Besitz der Familie Zeppelin, bis 1956 gehörte er der Landwirtschaftskammer. Danach folgten vier Besitzer, ehe Familie Dengg im Jahr 2000 das heruntergekommene Gestüt aufwendig renoviert und es zu einem Schmuckstück gemacht hat.

Das Buch ist im Innviertler Verlag "Innsalz" erschienen und bereits in diversen Buchhandlungen und auf der Verlagshomepage online bestellbar.

Buchpräsentation

Die Buchpräsentation „Seeleiten – Meine gräflichen Jahre“ findet am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr in der Jausenstation Seeleiten (Peer) in Moosdorf statt. Lesen wird Enkelin Leni Bohrmann, der Abend wird musikalisch begleitet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema