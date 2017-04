Tüftler bauten Spezialgerät für Auto-Zulieferer

ANDORF. Weiteres innovatives Projekt der HTL Andorf bleibt noch geheim, um die Patentanmeldung nicht zu gefährden.

Daniel Strubreiter (l.), mit Felix Ahamer und Julian Kittl Bild: HTL Andorf

Die Maturanten der HTL Andorf stehen bei der Industrie hoch im Kurs. Zuletzt wandte sich das Unternehmen Aspöck Systems – ein führender Partner der europäischen Fahrzeugindustrie – mit einem Problemfall an die jungen InnviertlerTüftler.

Höchste Ansprüche zu erfüllen

Das auf Leuchten und Komplettlichtanlagen spezialisierte Unternehmen muss höchste Ansprüche an Perfektion und Präzision erfüllen. Einen wichtigen Stellenwert nimmt dabei die Abdichtung der Lampengehäuse gegenüber Regen und Schmutz ein.

Aspöck Systems beauftragte die beiden Andorfer HTL-Maturanten Julian Kittl und Felix Ahamer damit, ein Prüfgerät zu entwickeln, das in der Lage ist, Dichtungsmaterialien einer Druckprüfung zu unterziehen.

"Eine Kraft-Weg-Kennlinie ist nötig, um die Dichtungsmaterialien in einer Computersimulation berücksichtigen zu können. Hier gibt es schon sehr gute, nachvollziehbare Berechnungsergebnisse von Festkörpern. Kommen jedoch zusätzlich Dichtungen zum Einsatz, ist man noch immer auf Erfahrungswerte angewiesen", schildert Daniel Strubreiter, Konstruktionsleiter bei Aspöck Systems.

Paletten-Prüfgerät realisiert

Das letztlich realisierte Platten-Prüfgerät kombiniert eine Waage mit einem Wegmesssystem und eine über Schrittmotoren angesteuerte Druckplatte. "Durch diese Kennlinien ist es uns nun möglich, die Dichtungen auch in der Simulation eindeutig nachbilden zu können. Fehler oder nachträgliche teure Änderungen am Bauteil oder Werkzeug können so vermieden werden", fasst Strubreiter den Nutzen des Projekts zusammen.

Neben diesem Projekt hat das Unternehmen Aspöck Systems auch weitere von der HTL Andorf durchführen lassen. Eine Entwicklung wird vorläufig noch geheim gehalten, um die Patentanmeldung nicht zu gefährden, so die Projektpartner.

Begehrte Spezialisten

Aspöck Systems zählt nicht nur bei Maturaprojekten auf das Know-how der Andorfer Schule. In den vergangenen drei Jahren stellte das Unternehmen sechs Absolventen in unterschiedlichsten Bereichen der Entwicklung ein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema