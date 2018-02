Trotz Optimismus AK-Experten mehr gefragt denn je

SCHÄRDING. "Trotz sinkender Arbeitslosigkeit und steigender Zuversicht der Beschäftigten für die betriebliche Entwicklung hatten die Rechtsexperten der Arbeiterkammer OÖ auch 2017 alle Hände voll zu tun", so Franz Molterer, Stv. Direktor der AK OÖ, bei seinem Besuch in Schärding.

Wolfgang Schwarz, AK-Bezirksstellenleiter Schärding und Franz Molterer, Stv. Direktor AK OÖ Bild: (Knogler)

91 Prozent der oö. Beschäftigten blicken optimistisch in die Zukunft des Arbeitgebers und damit auch auf die Sicherheit ihres eigenen Jobs.

3169 AK-Mitglieder wandten sich 2017 mit arbeits- und sozialrechtlichen Fragen an die AK Schärding. Vor allem die telefonische Rechtsberatung hat sich bestens bewährt, denn dem Großteil der 2338 Anrufer wurde sofort geholfen.

1,5 Millionen Euro erkämpft: In Summe hat die AK Schärding im Vorjahr an arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen sowie an Forderungen nach Insolvenzen für ihre Mitglieder Zahlungen von insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro erreicht. Durch außergerichtliche Interventionen wurden im Vorjahr knapp 60.000 Euro an vorenthaltenem Entgelt eingebracht. Durch Rechtsvertretung vor dem Arbeitsgericht wurden 259.000 Euro erkämpft. Die meisten Rechtsakte mussten für Beschäftigte im Hotel- und Gastgewerbe angelegt werden, gefolgt von der Gebäudereinigung, der Arbeitskräfteüberlassung und dem Handel. In 62 Sozialrechtsangelegenheiten erstritt die AK Schärding 2017 1.190.482 Euro. Dabei ging es meist um Pensionsansprüche und Pflegegeld.

1 Insolvenz: Die einzige Insolvenz des Jahres 2017 im Bezirk Schärding mit mehr als einem Mitarbeiter betraf die Firma Ingenieur-Holzbau Brandstötter mit vier Beschäftigten. Insgesamt wurden für acht Arbeitnehmer aus dem Bezirk, die von einer Insolvenz betroffen waren, 54.224 Euro durchgesetzt.

