Triumphe, Titel, Tore und Talente

INNVIERTEL. Fußball: Der Innviertler Fußball-Nachwuchs begeistert in zahlreichen Ligen.

Die U14 des SK Altheim holte – mit weiblicher Unterstützung – den Meistertitel in der Regionsliga West. Bild: privat

Die heimischen Fußballvereine sind in Sachen Nachwuchswarbeit gut aufgestellt. Das zeigt ein Blick auf die Tabellen der verschiedenen Alters- und Leistungsklassen. In vielen Bewerben liegen die heimischen Klubs an der Spitze oder haben die Titel sogar schon fixiert. In der höchsten Klasse, der ÖFB-Jugendliga, ist die Rieder Fußballakademie mit drei Mannschaften vertreten (U15, U16 und U18). Noch läuft es für die Innviertler nicht ganz rund, sie wollen im Frühjahr aber neu durchstarten.

Zehn Runden unbesiegt

Wesentlich besser schaut es für die Rieder in der OÖ-Nachwuchsliga der Klasse U14 aus. Dort blieben die Schützlinge von Trainer Nedzad Omic in allen zehn Runden ungeschlagen. Mit Raphael Hofer stellten die Rieder außerdem den besten Torschützen dieser Liga (14 Treffer). Schlussendlich holten sich die Innviertler vor der punktegleichen Spielgemeinschaft Ohldorf/Gmunden den Titel. Im U18-Bewerb bekamen es die Talente des ATSV Ranshofen unter anderem mit Vorwärts Steyr, der SPG LASK/Pasching und der SPG Ried/Pattigham/Pramet zu tun. In zehn Runden holten die Ranshofner nur einen Sieg und vier Unentschieden. Am Ende belegte der ATSV den fünften Tabellenplatz.

In der Regionsliga Mitte der Altersklasse U16 landete die Spielgemeinschaft Natternbach/St. Willibald/Peuerbach auf dem zweiten Rang. Beim SK Altheim durfte man sich über den Meistertitel in der Regionsliga West (U14) freuen. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte auch Vanessa Pögl, die als einziges Mädchen in der Abwehr "ihren Mann steht". Die Schützlinge von Trainer Thomas Gut erkämpften sich mit fünf Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Mattighofner den Titel. Der Vize-Meister hatte mit Denis Kujovic (12) und Kevin Gezer (11) die beiden besten Torschützen der Liga in seinen Reihen.

Einsame Spitze waren in der Regionsliga West der Klasse U16 die Talente des ATSV Laab. Unter ihrem Coach Adrian Bosshard holten sie den Titel und hatten am Ende eine Vorsprung von sechs Punkten auf den Vize-Meister SPG Ostermiething/St. Georgen/Geretsberg. In der Regionsliga West/Mitte U18 waren die Neuhofner am erfolgreichsten. Mit 23 Punkten landeten sie an der Tabellenspitze und verwiesen die SPG Esternberg/Vichtenstein/Schardenberg und die SPG Dorf/Lambrechten/Taiskirchen auf die Plätze zwei und drei.

