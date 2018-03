Trendforscherin kommt mit neuer "Wir-Kultur"

BRAUNAU. Die Deutsche Kirsten Brühl soll beim Braunauer Euregio-Forum mit spannenden Perspektiven aufwarten

Kirsten Brühl Bild: Zukunftsinstitut GmbH

Noch sind Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt im Vereinswesen, familiäre und freundschaftliche Beziehungen im ländlichen Raum weitgehend stabil. Was aber, wenn traditionelle Gemeinschaften zunehmend zu bröckeln beginnen? Dann sei, so Kirsten Brühl, die Zeit reif, neuen Kooperationsformen den Weg zu ebnen.

Die Trendforscherin am Horx Zukunftsinstitut in Frankfurt wird beim diesjährigen Euregio-Forum am Donnerstag, 22. März, 19 Uhr, im Schloss Ranshofen in Braunau zum Thema "Aufbruch in eine neue Wir-Kultur" referieren.

Tiefgreifende Veränderungen – allen voran die Digitalisierung – würden ganz neue Formen der Wir-Kultur ermöglichen, die ein wesentlicher Schlüssel für künftige Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft seien. Brühl: "Sie stellen somit auch eine wichtige Basis für echte, weitreichende Innovationen im Zusammenleben in unseren Gemeinden dar."

Rieds VP-Bürgermeister Albert Ortig ist als Vorsitzender des Regionalvereins Inn-Salzach-Euregio Gastgeber beim Forum und freut sich auf die Referentin: "Ganz im Sinne des Kernanliegens unserer alljährlichen Veranstaltungsreihe wird auch Kirsten Brühl wieder spannende, neue Perspektiven in die Region Innviertel-Hausruck bringen und den Besuchern ein visionäres Hinausdenken über den alltäglichen Tellerrand mit Bezug zur Praxis ermöglichen."

Regionalmanagerin Stefanie Moser ist die Bedeutung einer tragfähigen Wir-Kultur ebenso bewusst. "Der Erfolg von langfristigen, nachhaltigen Gemeindeentwicklungsprozessen oder auch bei konkreten Projektumsetzungen ist neben inhaltlichen Aspekten auch wesentlich von der Kultur des Miteinanders, von einem guten Wir-Gefühl, abhängig."

Die Arbeit der Regionalmanagement OÖ GmbH ziele grundsätzlich auf einen nachhaltigen Ausbau der Lebensqualität in der Region ab. Eine durchdachte Infrastruktur, genügend Arbeitsplätze und beste Ausbildungsmöglichkeiten seien neben vielen anderen Bereichen ausschlaggebend für die Lebensqualität in der Region. (ho)

