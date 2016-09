Trend- und Styleexpertin gibt in Ried Tipps für die kommende Herbstmode

RIED. Die Besucher beim Rieder Modepalast erwarten Impulsvorträge über den Dresscode in der Tracht und die Trends der Herbst-Wintersaison sowie persönliche Stylingberatungen.

Trend- und Styleexpertin Irmie Schüch-Schamburek. Bild: www.carostrasnik.com

"Im Herbst kommen wieder die dunkleren Farben. Beerentöne sind wunderbare Basics, die mit Schwarz, Grau, Camel, Senf, Curry und Kürbis kombiniert werden" – diese und weitere Tipps gibt Irmie Schüch-Schamburek am Freitag, 30. September, und am Samstag, 1. Oktober, im Modepalast in der Rieder Weberzeile. Die Inhaberin der Agentur "Trendvision" leitet Österreichs größte Personal Shopping Agentur und ist als Fachjournalistin unter anderem für die Magazine "Flair", "Absolut Beautiful" und "Beauty & Style" sowie als Autorin zahlreicher Stylingbücher tätig.

In Impulsvorträgen spricht sie über den Dresscode in der Trachtenmode und die Trends der kommenden Herbst- und Wintersaison. Bei den Farben sind leuchtende Töne wie Knallrot, Giftgrün und Signalorange als Details bei Applikationen und Verschlüssen zu sehen, sagt die Modeexpertin. Der Athleisure-Trend, die Kombination aus modischen und sportlichen Elementen setzt sich auch im Herbst-Winter weiter durch. "Dazu gehören functional features wie Taschen für das Handykabel, Funktionsstoffe, Zippverschlüsse, Jogginghosen und Hoodies. Flache Schuhe und Sneaker in Neonfarben, aus Leder oder wasserdichten Stoffen kommen im Herbst ganz stark."

Anhaltend im Trend bleibe auch die Bomberjacke in femininer Optik aus Satin, mit Stickereien, asiatischem Print oder Blumendruck. Ponchos und Überwürfe aus Strick, Walk und Loden sowie Kurzmäntel und Westen werden jetzt auch drinnen getragen, sagt Schüch-Schamburek und fügt hinzu: "Die Karobluse ist nicht nur in klassischem Rot-Schwarz ein großes Thema, sondern auch in modischen Farbkombinationen, verspielt und in femininen Schnitten." Die Herrenmode präsentiere sich wieder femininer mit Samtgilets und bedruckten Hemden im Barockprint. Bei den Damen würden XXL-Schnitte, klassische weiße Blusen mit Krawatten und Bundfaltenhosen im Trend bleiben. "Jacken und Sakkos gibt es sowohl bei den Damen als auch bei den Herren aus weichen Stoffen wie Jersey, Wolle und Strick", sagt die Modeexpertin.

Persönliche Stylingberatung

Gemeinsam mit ihrem Team steht Irmie Schüch-Schamburek in der Stylinginsel auch für eine individuelle Beratung über zum Typ passende Farben, Formen und Schnitte zur Verfügung.

Programm

Freitag, 30. September

9 Uhr bis 19 Uhr: Pop-up-Store mit Herbst- und Trachtenmode

14 Uhr bis 19 Uhr: Trend- und Stylingberatung, Kinderschminken vor dem Planet Lollipop

15 Uhr: Fashionshow

16 Uhr: Vortrag „Tracht“ mit Tipps zur richtigen Dirndllänge

Samstag, 1. Oktober

9 Uhr bis 18 Uhr: Pop-up-Store mit Herbst- und Trachtenmode, Trend- und Stylingberatung, Vorträge von Irmie Schüch-Schamburek:

11 Uhr: Stylingtrends - Welcher Look und welche Farben passen zu meinem Typ?

14 Uhr: Stylingtrends - Welche Trends stehen mir?

16 Uhr: Tracht - Trends und Tipps

9 Uhr 18 Uhr: Make-up & Haarberatung Headwork, Kinderschminken vor Planet Lollipop

17 Uhr: Workshop „Flechten“

