"Traut euch!" Schärdinger Kiwanis warten auf Bewerbungen für Teen Award

SCHÄRDING. Engagierte Jugendliche können ein Preisgeld in Höhe von je 1000 Euro gewinnen.

Die "Teen Award"-Gewinner 2017 engagieren sich ehrenamtlich und wurden dafür vom Kiwanisclub belohnt. Bild: Kiwanis

"Der soziale Gedanke zählt. Traut euch und schickt uns eure Projekte", lautet der Appell von Roman Wagner, amtierender Präsident des Kiwanisclub Schärding. Getreu seinem Motto "Wir bauen Kindern eine Brücke in die Zukunft" vergibt der Serviceclub auch heuer wieder den "Kiwanis Teen Award".

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wollen die Mitglieder des Schärdinger Kiwanisclub wieder Kinder und Jugendliche vor den Vorhang holen, die sich sozial engagieren. Bewerben können sich alle zwischen zehn und 20 Jahren, die alleine oder als Gruppe, Verein oder Klasse durch ihr couragiertes, soziales und nachhaltiges Handeln ein besonders leuchtendes Beispiel für nachahmenswertes Verhalten geben. "Wir suchen Kinder und Jugendliche, die anpacken, wenn andere wegschauen, die mit gesundem Sportsgeist andere motivieren oder künstlerisch und kulturell begeistern", so Wagner.

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es heuer keine Kategorien mehr. "Der eigenen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, der gemeinnützige Aspekt sollte jedoch nicht zu kurz kommen", so Wagner. Geografisch richte sich die Ausschreibung vordringlich an die Region Bezirk Schärding und an angrenzende Gemeinden. "Wir hatten voriges Jahr tolle Einreichungen, wie zum Beispiel eine Schulklasse, die Theaterstücke im Altersheim aufführten oder auch einen Burschen, der seiner Nachbarin im Haushalt half", erzählt Wagner. Insgesamt 14 Projekte waren vergangenes Jahr dabei. Der amtierende Präsident hofft, diese Zahl zu toppen. Oft fehlt den Jugendlichen der Mut sich zu bewerben. Deshalb können auch gerne Trainer oder Lehrer den Anstoß geben."

Kein Erstplatzierter

Heuer ist ebenfalls neu, dass es keinen ersten, zweiten beziehungsweise dritten Platz mehr gibt. "Wir vergeben heuer für die drei nachahmenswertesten Leistungen je 1000 Euro", so der Kiwanis-Präsident.

Anmeldefrist verlängert

Auf der Homepage des Schärdinger Kiwanis-Club www.kcschaerding.at ist der Anmeldebogen für den „Kiwanis-Teen-Award 2018“ abrufbar.

Die Bewerbungen können bis spätestens 31. Juli per E-Mail an [email protected] oder an [email protected] eingereicht werden. Nähere Informationen zum „Kiwanis-Teen-Award“ sind ebenfalls auf der Homepage des Serviceclubs zu finden.

Die feierliche Preisverleihung des „Kiwanis-Teen-Award“ findet am Dienstag, 25. September, im Kubinsaal in Schärding statt.

