"Toasteria" wird verkauft: "Können Andrang nicht mehr bewältigen"

GURTEN. Andrea und Wilfried Streiner wünschen sich ein ruhigeres Leben inmitten der Natur.

Andrea und Wilfried Streiner wollen ihre Toasteria samt Konzept verkaufen. Kostenpunkt: 420.000 Euro. Bild: privat

Seit 2012 betreiben Andrea und Wilfried Streiner in Gurten die "Toasteria". Es ist ein Wirtshaus, das eigentlich aus der Not heraus geboren wurde. Wie berichtet, wollten die beiden am Rande Gurtens einziehen, aber da die Sonderwidmung Tourismus das nicht erlaubte, entschloss sich das Ehepaar, ein Lokal aufzumachen. Darüber, wie aus dem "Wohnraum ein Restaurant-Traum" wurde, haben die Innviertler Nachrichten im Jänner 2015 ausführlich berichtet.

Jetzt wollen die Streiners ihr Lokal, in dem verschiedenste Toast-Variationen auf der Karte stehen, und die Marke "Toasteria" für 420.000 Euro verkaufen. "Bis zum Jahresende machen wir aber sicher noch weiter, falls sich bis dorthin kein Käufer gefunden hat", sagen die beiden.

Zu viele Gäste machen müde

Den Traum von der Selbstständigkeit haben sie mehr oder weniger aufgegeben. Der Grund ist, genauso wie die Entstehungsgeschichte der Toasteria, ziemlich ungewöhnlich. "Es ist uns alles zu viel. Dass unsere Toasteria ein solcher Erfolg wird und dermaßen boomt, damit hätten wir beim besten Willen nicht gerechnet", sagen die beiden 32-Jährigen.

Es habe zuletzt Tage gegeben, für die es bis zu 400 Reservierungsanfragen gegeben habe. "Wir heben seit mehr als zwei Wochen beim Telefon nicht mehr ab, weil wir die ganzen Anfragen nicht mehr alle beantworten können. Reservierungen nehmen wir derzeit ausschließlich online (www.toasteria.at) entgegen. Wir können den Andrang zu zweit nicht mehr wirklich bewältigen", sagt Wilfried Streiner. Im Jänner hätten zwei Lehrlinge in einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" gekündigt, und das Lokal zu zweit zu führen, gehe extrem an die Substanz. Passendes Personal zu finden sei extrem schwer, sagt Wilfried Streiner. Damit spricht er wohl vielen Gastronomen aus der Seele. Eine zweite Filiale in Passau wurde im März geschlossen.

Am Rande des Burnouts

Neben dem Stress, der das Ehepaar an den Rande eines Burnouts brachte, gebe es noch einen zweiten wesentlichen Grund für den geplanten Rückzug als Geschäftsführer der Toasteria. "Wir haben uns auch persönlich sehr verändert. Vor allem in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit", sagt Andrea Streiner, die sich wünscht, wieder mehr Zeit mit Freunden und der Familie verbringen zu können. "In der Gastronomie ein hundertprozentiges ökologisches Konzept umzusetzen, ist in dieser Größenordnung fast nicht möglich."

Sollte sich ein Käufer für die Toasteria finden, könnten sich die beiden vorstellen, in den Anfangsmonaten noch mitzuarbeiten, um den neuen Besitzern helfend unter die Arme zu greifen.

Auf die Frage, ob beim Verkaufsgedanken auch Wehmut mitschwinge, antwortet Wilfried Streiner: "Nein, überhaupt nicht, unser Kopf ist voller neuer Ideen. Wir wollen uns einen Wohnwagen kaufen und einmal ein halbes Jahr herumfahren. Die Ruhe und Natur reichen uns. Hier verdienen wir zwar jeden Tag relativ viel Geld, aber wir brauchen das eigentlich gar nicht mehr", sagt das Ehepaar, das sich auf ein "gewisses Aussteigerleben" im Wohnwagen freut.

Mithilfe eines Maklers soll jetzt ein Käufer für das Restaurant in Gurten gefunden werden. Einstweilen führen die beiden die Toasteria noch weiter. Allerdings schon im "Light-Modus". Maximal 70 Reservierungen werden pro Tag angenommen.

"Werden als faul bezeichnet"

Das schmeckt einigen Besuchern aber nicht. "Ich bin jetzt schon häufig auf das Derbste beschimpft worden, weil wir keinen Platz mehr frei hatten. Es gibt sogar Leute, die uns als faul bezeichnen", sagt Streiner. Das erleichtere den beiden den nahenden Abschied aus "ihrem" Restaurant.

"Ich bin froh, wenn der Druck endlich weg ist. Wir leben nicht ausschließlich, um zu arbeiten." Eine Hintertür lassen sich die beiden aber noch offen: Sollte sich kein Käufer finden, können sie sich vorstellen, ihr Lokal ab 2017 noch für einige Zeit in einem kleineren Rahmen fortzuführen.

