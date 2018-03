Theater im Krankenhaus: Noch drei Termine

RIED. "Kongenial und bravourös gespielt", "eine Spitzenleistung", "perfektes Spiel" – wenn ein Theaterkritiker mit solchen Superlativen ansetzt, will das schon etwas bedeuten.

Bestens eingespieltes Ensemble Bild: (privat)

Wenn – wie im Fall der Aufführung "Arsen und Spitzenhäubchen" des Krankenhaustheaters Ried – der frühere Regisseur des Ensembles, Otmar Wenzl, diese Lobeshymnen anstimmt, dann darf man diese wohl getrost glauben. Sein Regie-Nachfolger Raimund Stangl hat das aus Ärzten und Bediensteten des Krankenhauses Ried bestehende Ensemble für die diesjährige Aufführung bestens eingestimmt, die Krimikomödie, in der in den 40er-Jahren schon Cary Grant geglänzt hat, hat bisher die Besucher mehr als überzeugt. Sie ist noch am 16. und 17. März (jeweils 19.30 Uhr) und Sonntag, 18. März (15 Uhr), im Sparkassen-Stadtsaal Ried.

Die Theaterkritik:„Arsen und Spitzenhäubchen“

Spitzenleistung des Krankenhaustheaters Ried unter der Regie von Raimund Stangl

Wer aus den Reihen älterer Semester kennt ihn nicht, den gleichnamigen Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1944 mit Cary Grant in der Rolle des Mortimer Brewster. So mancher Skeptiker mag sich wohl gefragt haben, ob denn die freilich erfahrene Truppe des Krankenhaustheaters Ried nicht doch etwas zu hoch gegriffen hat bei eben diesem „Griff“ nach dem bekannten Sujet. Gleich eines vorweg: Keineswegs! - Und damit gleich zum Rollenvergleich mit dem obgenannten Cary Grant, der in unserer Produktion von einem jungen Urologen des KHs Ried, Daniel Marlin, verkörpert wurde: Ein Stimmungsgewirr quer durch alle Gefühlslagen stürmt auf Augen und Ohren eines rasch geneigten Publikums ein, das den geplagten Hauptakteur zwischen einer Fenstertruhe mit rasch wechselnden Leichen und einer von Zuneigung bis hin zu gespielter Ablehnung mutierenden Beziehung zu seiner Geliebten – kongenial und bravourös gespielt von Petra Zwielehner – durchbeutelt. Was hier an Mimik, einer Agogik mit allen Nuancen eines Tempo- und Lautstärkenwechsels geboten wird, geht weit über Dilettantismus und übliches Laienspieltheater hinaus.

Aber weit gefehlt, würde man die derzeit laufende Produktion auf ihn bzw. dieses Liebespaar fokussieren, denn der Filmkenner äugt natürlich ebenso nach den beiden ältlichen Damen und deren „leicht-gestörten“ Bruder Donald, wobei bei dem Letztgenannten sich zwangsläufig das Konterfei eines allzu bekannten großmäuligen Präsidenten einer Supermacht jenseits des großen Teiches aufdrängt, spleenig gekonnt und mit Lachsalven bedankt von Attila Csongrady umgesetzt. Die beiden Damen (Traudi Kneidinger / Conny Pumberger) fügten sich wunderbar in dieses Ensemble ein, wobei bei der beiderseits überzeugenden Umsetzung auf das jugendliche Alter letzterer hingewiesen sei. Trippelnd und wohlmeinend-liebenswert mordend, hatten die beiden allzu rasch die Schmunzler im Publikum auf ihre Seite gezogen. Das höchst überzeugende „Debüt“ als Bühnenautor des weiblichen Officers O´Hara (Irene Kammerer) bot ein raffiniert zwischen Genie und Wahnsinn ausgewogenes Intermezzo. Den nötig-gruseligen Krimi-Touch lieferten der Tätowierungsmacho Jonathan Brewster (Stefan Schweighofer) und sein medizinisch-weinerlicher Begleiter (Franz Reichartseder). Dass auch der „Rest“ des Ensembles nicht herausfiel, sondern wohl dosiert ergänzte – separat erwähnt sei die Chefin einer Schweizer „Sonderheilanstalt“ (Liesi Jagsch), die das Ganze durch ein Schweizer Idiom abrundete – vervollständigt den Glanz dieser Produktion, weiters auch die „kleinen“ Rollen (Roland Kratzer als Reverend Harper, sowie J. Zwingler, J. Fuchs und Sepp Jöchtl, Letzterer von der SPGM Mettmach entliehen), alles zusammen ein absolutes Muss für jeden Krimiliebhaber und Theaterfreak. Das Bühnenbild – gekonnt ausgewogen zwischen Realismus und Stilisierung (Attila Csongrady) – vervollkommnet mit einer rundum gut dosierten Klangkulisse (Tobias Pröll / Jimmy Woitek) den erlebnisreichen Theaterabend, und alles das wird noch dreimal (Fr., 16., Sa., 17., jeweils um 19.30, und So., 18. 3. um 15.00) einem sicherlich weiterhin begeisterten Publikum angeboten.

Dass ein derartig perfektes Spiel nicht von selbst den Brettern, die die Welt bedeuten, entsteigt, ist zu einem beträchtlichen Teil der einfallsreichen Regie des in Ried nun hinlänglich bekannten Regisseurs Raimund Stangl zu verdanken, für den die Devise gilt: Hier bleiben – weitermachen!

