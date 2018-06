"The Unduster" geben Gas: Neues Album und Deutschland-Tour

SIMBACH. Bei der Rocksteady-Band aus Simbach läuft es derzeit wie am Schnürchen, nun Tournee.

Die elf Bandmitglieder der Simbacher Band „The Unduster“ Bild: Geiring

"The Unduster", so der Name der Simbacher Reggae-/Rocksteady-Band, konnte sich bereits über die Grenzen hinaus Gehör verschaffen. Einen großen Erfolg erzielten die "Undusters" vor vier Jahren, als sie es ins Finale des Seaside-Festivals am Neusiedlersee schafften.

Ihr neues Album produzierten die elf Bandmitglieder in Prag, "dafür waren wir zwei Wochen im Studio. Es war eine sehr positive Erfahrung", sagt einer der drei Frontmänner, Florian Stadler. Herausgekommen ist das "Red Album", eingehüllt in grünem Cover und gespickt mit Bildern der Bandmitglieder. Ein halbes Jahr habe die Band intensiv an dem Album gearbeitet, das über sozialkritische Songs bis Parodien und Partysongs so einiges zu bieten hat. "Jedes Bandmitglied konnte sich auf der Platte verwirklichen, das spiegelt sich auch in der Vielfältigkeit der Themen wieder", sagt Stadler. Der Spaß stehe nach wie vor im Vordergrund, man habe diesmal auch Neues miteinfließen lassen. Derzeit tourt die Band durch ganz Deutschland.

Auf der Liste stehen neben Berlin und Leipzig auch Hannover und Hamburg. Über Ulm nach Passau geht es dann wieder zurück in heimische Gefilde, ehe die Band beim Reggae-Braemin-Festival in Bremen die Tour beendet. Insgesamt liegen dann 19 Konzerttermine hinter den Musikern. Alle Tourdaten sind unter www.unduster.de zu finden. (Geiring)

