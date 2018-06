Tennis-Bundesliga: UTC-Ried-Damen schafften vorzeitig den Klassenerhalt

INNVIERTEL. Nach drei Siegen ist der Verbleib in der Bundesliga eine Runde vor Schluss bereits fixiert.

Spielen auch 2019 in der höchsten Spielklasse: Die Damen des UTC Fischer Ried Bild: Franz Kaufmann

Trotz der 2:5-Niederlage im Heimspiel gegen Klosterneuburg hatten die Damen des UTC Fischer Ried 1 am vergangenen Samstag allen Grund zur Freude. Da die Riederinnen für die Niederlage einen Punkt erhielten, steht fest, dass die Mannschaft auch 2019 in der Tennis-Bundesliga aufschlagen wird. Am kommenden Samstag absolvieren die UTC-Mädels das letzte Saisonspiel in Innsbruck. Die bisherige Bilanz kann sich für einen Aufsteiger durchaus sehen lassen: drei Siege aus sechs Spielen.

UTC-Ried-Sportwart Florian Reiter sieht das Erfolgsgeheimnis in der mannschaftlichen Geschlossenheit. "Dass der Klassenerhalt schon vor der letzten Runde feststeht, ist für uns ein großer sportlicher Erfolg", sagt Reiter im Gespräch mit den OÖN. Auch in der oberösterreichischen Mannschaftsmeisterschaft sind bereits vier Spieltage absolviert. Hier ein kurzer Überblick über die Situation in den höheren Ligen:

Oberliga: Mit drei Siegen starteten die Herren des UTC Ried 1 stark in die Saison. Am Samstag kassierte das Team von Mannschaftsführer Philipp Möseneder gegen den Titelaspiranten Steyrermühl allerdings eine klare 1:8-Heimniederlage. Der TC Mattighofen holte am vergangenen Wochenende im Abstiegskampf einen wichtigen 5:4-Heimsieg gegen Auhof Linz.

Landesliga: Einen schönen Erfolg feierten die Damen des UTC St. Martin im Derby gegen die zweite Mannschaft des UTC Ried. St. Martin gewann das hart umkämpfte Duell mit 4:3. Für St. Martin war es der erste Saisonsieg im vierten Spiel. Die Riederinnen mussten in der vierten Begegnung die zweite Niederlage einstecken. Die Damen des TC Mattighofen warten noch auf den ersten Sieg und sind derzeit Tabellenletzter. Bei den Herren läuft es für den UTC Taiskirchen nach Wunsch: Drei Spiele, drei Siege, Tabellenplatz drei. Anders die Situation bei den Aspachern, die sich als aktueller Tabellenvorletzter wohl mit Kirchdorf 2, Lambach und Vorchdorf um den Klassenerhalt duellieren werden.

Regionalklasse: Die Damen des TC Schalchen führen derzeit die Tabelle in der Regionalklasse Süd an. Die dritte Mannschaft des UTC Ried kämpft hingegen um den Klassenerhalt. In der RK West der Damen kämpfen Taufkirchen, Taiskirchen. St. Marienkirchen und der ATSV Schärding um den Verbleib in der Liga. Bei den Herren hat der UTC Ried 2 nach einem 8:1-Heimsieg gegen Taufkirchen die Tabellenführung übernommen. Zweiter ist der TC Braunau, gefolgt vom UTC Eggelsberg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema