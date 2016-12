Tarockieren für den guten Zweck: Lions-Turnier in der Bauernmarkthalle

RIED. Das Traditions-Turnier findet im Jänner 2017 zum 15. Mal in Ried statt.

Gutes Blatt und gute Taktik sind gefragt beim Tarockieren. Bild: rokl

Das Tarock-Spiel findet immer mehr Freunde – sowohl Frauen als auch Männer begeistern sich für das anspruchsvolle Kartenspiel. Diese Begeisterung zeigt sich jedes Jahr beim traditionellen Tarock-Turnier, das der Rieder Lions-Club im Jänner in der Bauernmarkthalle veranstaltet. Am Samstag, 14. Jänner, geht dieses Turnier bereits zum 15. Mal über die Bühne.

Organisator Karl Großbötzl von den Rieder Lions steckt mitten in den Vorbereitungen für das Traditionsturnier: "Wir hoffen natürlich, dass wir wie in den Vorjahren wieder viele Tarockspieler für unsere Veranstaltung begeistern können", sagt Großbötzl. Rund 200 Tarockierer werden auch heuer zum Turnier, das vor eineinhalb Jahrzehnten von Alfred Keiler ins Leben gerufen worden war, erwartet.

Nach Regeln des Hausruck-Cups

Das Lions-Turnier zählt wieder zum Hausruck-Cup und wird auch nach dessen Turnierregeln gespielt. Beginn des Turniers ist um 15 Uhr, die Siegerehrung ist für 19.30 Uhr vorgesehen. Das Lions-Tarock-Turnier steht auch diesmal unter der Schirmherrschaft der OÖNachrichten. Auf die erfolgreichen Tarockierer warten wieder schöne Preise. Tarock-Hotline für die Teilnehmer: 0660 / 5275150.

Der Erlös des Turnieres wird vom Rieder Service-Club auch im kommenden Jahr für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt. Der Lions Club Ried unterstützt damit in Not geratene Menschen in der Region.

