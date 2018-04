Tag der Arbeitslosigkeit: "Arbeit ist Mittel zum Zweck für erfülltes Leben"

BEZIRK. Mehr Respekt vor Arbeitslosen: Volkshilfe-Obmann Michael Spitzwieser ist Sprachrohr.

Am 1. Mai ist Tag der Arbeit, für 1986 Personen im Bezirk Braunau ist das kein Grund zu feiern, denn sie haben derzeit keinen Job. Arbeitslos sein. Was macht das mit einem? Um auf die Situation arbeitsloser Menschen aufmerksam zu machen, gibt es einen Tag davor, am 30. April, den Tag der Arbeitslosigkeit. Als Zeichen der Solidarität sucht die Volkshilfe mit dem 23-jährigen Obmann Michael Spitzwieser aus Neukirchen bereits am 28. April in Braunau (Merkur-Markt, 13 bis 16 Uhr) den Dialog mit der Bevölkerung.

Warte: Herr Spitzwieser, was macht die Volkshilfe für die 972 arbeitslosen Frauen und 1014 arbeitslosen Männer im Bezirk?

Michael Spitzwieser: In Oberösterreich sind es ca. 36.500 und bundesweit 400.000 Menschen, die derzeit keine Arbeit haben. Die Zahlen sprechen für sich: Die Konjunktur boomt, der Wirtschaftsaufschwung ist da, aber von einer gerechten Verteilung sind wir weit weg. Wir wollen, dass auch die Situation von arbeitslosen Menschen verstanden wird. Das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht und das Mittel zum Zweck für ein erfülltes Leben.

Wie will die Volkshilfe den Menschen helfen?

Die Beschäftigungsaktion "20.000" war ein sinnvoller Anreiz, um Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese wurde sang- und klanglos über Nacht von der jetzigen Regierung abgedreht. Die Volkshilfe hätte damit 50 Menschen eine Perspektive bieten können, das ist jetzt nicht mehr möglich. Wir bekommen den Druck seitens der Regierung halt zu spüren, da stößt man schon an Grenzen.

Viele Firmen im Bezirk suchen händeringend Mitarbeiter. Alleine in Eggelsberg entstehen in naher Zukunft 1000 Arbeitsplätze. Wie passt das zusammen?

Es geht hier um den viel zitierten Fachkräftemangel. Viele Leute hatten halt einfach nicht die Möglichkeit, einen Facharbeiter zu machen. Es geht immer mehr in Richtung Spezialisierung und da sind meistens die Qualifikationen nicht gegeben.

Was erhoffen Sie sich vom Aktionstag am Samstag?

Wir wollen eine breite Diskussion führen, damit ein arbeitsloser Mensch in der Bevölkerung nicht als der Ausnützer, der dem Staat auf der Tasche liegt, dasteht, sondern wirklich arbeiten möchte... meistens zumindest.

Hinter den nüchternen Arbeitslosenzahlen verbergen sich viele Geschichten. Sie alle mit einem Happy-End ausgehen zu lassen, wird nicht möglich sein...

Nein, wir leben leider nicht in einer 100 Prozent gerechten Welt, daher ist das ein Traum, eine Vision. Es gibt viele Geschichten, die auch in der Obdachlosigkeit geendet haben – hier bei uns im Bezirk. Aber man muss zumindest effektiv für eine gerechtere Welt arbeiten.

"Thema betrift uns alle"

Den knapp 2000 arbeitslosen Menschen im Bezirk Braunau stehen aktuell 1400 offene Stellen gegenüber. „Das Verhältnis wäre fast perfekt, aber Theorie und Praxis gehen hier auseinander. Die Anforderungsprofile passen oft nicht zusammen“, sagt Stefan Seilinger, er ist der stellvertretende Leiter des Arbeitsmarktservice Braunau.

50 Prozent seiner Kunden hätten nur einen Pflichtschulabschluss. Tätigkeiten im angelernten Bereich unterliegen stark der Konjunktur: zieht sie an, werden viele Hilfskräfte gebraucht, gibt es Eintrübungen, sind sie die ersten, die den Betrieb verlassen müssen. Man müsse das ganze antizyklisch sehen, sagt der Experte. Der richtige Zeitpunkt um sich zu qualifizieren ist, wenn die wirtschaftliche Lage gut ist. Die Versuchung nach Geld sei laut Seilinger jedoch meist größer beziehungsweise können es sich viele nicht leisten und ergreifen lieber die Chance, Geld zu verdienen, anstatt sich ausbilden zu lassen.

Qualitatives Problem

Die Sorgenkinder des Bezirkes sind die über 50-Jährigen. „Im Bereich der Jugendlichen gibt es kein quantitatives Problem – es gibt ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten – aber ein qualitatives: Teilweise werden Mindestanforderungen nicht erfüllt. „Der Tag der Arbeitslosigkeit ist wichtig, Arbeitslosigkeit betrifft uns alle. Die Arbeitsmarktpolitik geht mit der Sozialpolitik einher und wir hoffen, dass wir jene Unterstützung erhalten, die wir brauchen“, sagt Seilinger.

