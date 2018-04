Tabellenführer trennt sich von Trainer Reisegger

Für ihn übernimmt ab sofort Stefan Kronberger.

Etwas überraschend trennte sich Tabellenführer Senftenbach nach dem 3:3 in Gilgenberg von Trainer Gerald Reisegger. Für ihn übernimmt ab sofort Stefan Kronberger, der vor einer kurzen Pause die Taiskirchner als Spielertrainer betreut hat. Mit Weng wartet eine Art "Lieblingsgegner" auf die Senftenbacher. Die letzten drei Spiele gegen den SVW wurden allesamt deutlich gewonnen.

Trotz der Niederlage in Lochen sind die Mehrnbacher voll dabei im Aufstiegsrennen. Mit dem Match gegen Handenberg steht schon der nächste Schlager ins Haus. Dieses bestreitet der Tabellenzweite in Riegerting, da im Sepp- Weidlinger-Stadion der Platz saniert wird. "Wenn wir das Spiel ähnlich gestalten wie die zweite Hälfte in Lochen, ist alles möglich", weiß Mehrnbachs Coach Rudi Spindler.

Die Obernberger warten im Frühjahr noch immer auf den ersten vollen Erfolg. Mit Neukirchen wartet ein unangenehmer Gegner, der ebenfalls seit drei Spielen sieglos ist und dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigt. "In den letzten Spielen fehlte uns auch das nötige Glück. Wenn das zurückkommt, wird es wieder aufwärts gehen", hofft SVO-Coach Markus Sommer.

Lochen – Mehrnbach 3:2 (3:1)

In einem rassigen Spitzenspiel waren die Lochner zunächst tonangebend, der Führungstreffer gelang aber den Gästen, bei denen Sebastian Weiermann die erste Chance nutzte. Kurz vor der Pause zündete der UFC den Turbo und sorgte durch drei Treffer innerhalb von zwölf Minuten für die Wende. Im zweiten Durchgang setzte die Spindler-Elf alles auf eine Karte und versuchte vermehrt über den Kampf ins Spiel zu kommen. Dies gelang auch. Der Anschlusstreffer durch Schuller fiel aber zu spät, sodass die zweite Saisonniederlage besiegelt war. Nicht nachvollziehen konnten die Mehrnbacher die Besetzung durch Schiri Spatzenegger, der aus der Lochner Nachbargemeinde Munderfing kommt.

Obernberg – Mauerkir. 1:1 (1:0)

Die Anfangsphase gehörte den Obernbergern, die durch einen abfälschten Freistoß etwas glücklich in Führung gingen. Im zweiten Durchgang wurde der SVM stärker und sorgte vor allem bei Standardsituationen für Gefahr. Dennoch hatte der SVO nach einer Stunde die Entscheidung am Fuß: Palenik scheiterte mit einem Elfer aber am Gäste-Keeper. Dies sollte sich rächen, denn im Gegenzug gelang Mauerkirchen der Ausgleich. Im Finish hatte die Sommer-Elf in Überzahl noch die eine oder andere Chance, es blieb aber bei der Punkteteilung.

Gilgenberg – Senftenbach 3:3 (1:2)

Bereits nach 20 Minuten kam der Schock für die Senftenbacher, als Woschitz wegen Torraubs ausgeschlossen wurde, und Gilgenberg per Elfer in Führung ging. Die Gäste ließen sich davon aber nicht beirren, und Goalgetter Jonas Leherbauer sorgte trotz Unterzahl noch vor der Pause für die Wende. In der zweiten Hälfte fand die Heimelf wieder besser ins Spiel und kam zum 2:2. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Senftenbach ging durch Penninger erneut in Führung. Doch in der letzten Minute brachte man den Ball nicht weg und musste noch den Ausgleich hinnehmen.

