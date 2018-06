Streit unter Kraftfahrern endete mit Rettungseinsatz

RANSHOFEN. Eine vorerst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Lkw-Fahrern ist am Samstagabend im Innviertel völlig aus dem Ruder gelaufen.

(Symbolbild) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es war gegen 20:40 Uhr, als der 32-jährige Pole und der 47-jährige Rumäne auf einem Firmenparkplatz in Ranshofen (Bezirk Braunau am Inn) in Streit gerieten.

Wie die Polizei mitteilte, dürfte sich der Rumäne abwertend über die Gattin des Polen geäußert haben. Daraufhin kam es zu einer Rangelei, wobei der Pole den Rumänen packte und zu Boden schleuderte. Der 47-Jährige schlug mit dem Gesicht auf dem Asphalt auf und zog sich eine Platzwunde zu.

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen.

