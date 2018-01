"Strategisch vorgehen, um nicht unnötig Flächen zu versiegeln"

BEZIRK. Betriebsbaugebiete im Bezirk Braunau wurden analysiert und Schwerpunkte gesetzt.

Herbert Ibinger, Wirtschaftspark Innviertel Bild: mahu

Ordnen und eine Struktur hineinbringen – das hat sich der Wirtschaftspark Innviertel zur Aufgabe gemacht. Jetzt wurde der Bezirk Braunau unter die Lupe genommen und eine Standortpotenzial-Analyse gemacht. "Grund und Boden werden immer wichtiger. Wir müssen strategisch vorgehen, um nicht unnötig Flächen zu versiegeln. Damit nicht an allen Ecken und Enden Betriebsbaugebiete aufpoppen, müssen wir uns bezirksweit abstimmen", sagt Herbert Ibinger, Geschäftsführer des Wirtschaftsparks Innviertel.

Ziel ist es, sich auf gut erschlossene Betriebsstandorte entlang der Hauptverkehrsachsen zu konzentrieren, die Flächen-Hot-Spots werden in Altheim an der B 148, im Raum Uttendorf, Schalchen, Munderfing an der 147er und Moosdorf an der 156er gesehen.

Nicht um jeden Preis

Außerdem gilt die Devise: nicht um jeden Preis. "Die Wirtschaftlichkeit ist uns extrem wichtig. Die Jahre, in denen Flächen verschleudert wurden, sollten vorbei sein. Aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik im Innviertel ist das auch nicht notwendig. Die Firmen werden unterstützt, aber die Kosten für Grund und Infrastruktur müssen reinkommen und dürfen nicht bei den Gemeinden hängenbleiben", sagt Ibinger.

Bezirksweit sind mehr als 220 Hektar als Gewerbeflächen gewidmet, aber nur 15 Hektar sind sofort verfügbar. Diese Flächen sind entweder bereits Gemeindeeigentum oder es gibt abgeschlossene Optionsverträge. Gut 100 Hektar sind mittelfristig realisierbar, knapp 166 Hektar sind nicht verfügbar. "In Zeiten der Niedrigzins-Politik heißt es bei den Leuten eben Grund- statt Sparbuch", so der Geschäftsführer. Je nach Lage und Infrastruktur kostet der Quadratmeter zwischen 25 bis 150 Euro – Schnäppchenpreise im Vergleich zum benachbarten, teuren Salzburg. Wie kürzlich berichtet, kostet ein Quadratmeter etwa in Puch-Urstein 300 bis 400 Euro.

Interesse auch aus Bayern

Naheliegend, dass immer mehr Salzburger Firmen sich im Innviertel ansiedeln, zum Beispiel in Perwang und Moosdorf. Auch die bayrischen Unternehmen interessieren sich für unseren Grund und Boden, diesbezüglich sind Flächen gleich drenterhalb der Grenze, also Ostermiething und Tarsdorf, gefragt. "Viele wollen einen Filialbetrieb in Österreich. Für Zulieferfirmen macht es Sinn, eine Filiale neben dem Leitbetrieb anzusiedeln", sagt Ibinger.

Apropos Leitbetriebe: Das Wirtschaftspark-Team erarbeitet innviertelweite Schwerpunkte, die dann national und international vermarktet werden. Ibinger: "Wir wollen unser Profil schärfen und international auffallen. Fachkräfte, die zum Beispiel etwas zum Thema Alu oder Zweirad machen, müssen sich denken, dass es im Innviertel die besten Arbeitsplätze für sie gibt." Der Wirtschaftspark Innviertel als Dach über den drei Bezirken Braunau, Ried, Schärding wurde 2016 gegründet, um gemeinsam Flächen für Betriebsansiedlungen und Erweiterungen möglichst effizient aus einer Hand vermarkten zu können. 38 von 46 Gemeinden haben sich dazu im Bezirk Braunau zu einer Bezirks-INKOBA (Interkommunales Betriebsbaugebiet) zusammengeschlossen und werden vom Dachverband gemeinsam mit Ried und Schärding als Marke "Innviertel" vermarktet. Nicht in allen 38 Gemeinden gibt es geeignete Flächen, durch den Zusammenschluss profitieren aber alle. Je nach Einwohnerzahl tragen sie gemeinsam, jedoch anteilsmäßig das Risiko und ernten den Ertrag (Kommunalsteuer). "Die Leute ziehen mittlerweile der Arbeit nach. Das heißt, wir brauchen nicht nur Gemeinden mit Gewerbeflächen, sondern auch Wohnraum und somit profitieren auch die anderen Gemeinden", so Ibinger. Wichtig seien deswegen nicht nur Hard-Facts wie Straßen, Breitband, etc., sondern auch weiche Faktoren wie Wohnqualität, Fachkräfte, gute Schulen...

Zum Wirtschaftspark

Es gibt Gemeinden mit Betriebsbaugebieten, die nicht über den Verband organisiert sind, und es gibt lokale INKOBAs wie etwa INKOBA Oberes Innviertel, wo acht Gemeinden kooperieren. Und dann gibt es die übergeordnete Bezirks-INKOBA. Bezirks-INKOBAs gibt es auch in Ried und Schärding.

Der Wirtschaftspark Innviertel wurde im Herbst 2015 initiiert. Die Bezirksverbände in Braunau und Schärding wurden im Frühling 2016 konstituiert und Ried zog ein Jahr später nach. Die drei Bezirks-INKOBAs sind über den Dachverband „Wirtschaftspark Innviertel“ organisiert.

INKOBA Braunau setzt sich aus 38 Gemeinden zusammen. Obmann ist Johannes Waidbacher, Bürgermeister Braunau. Vorstandsmitglieder: Franz Weinberger, Josef Leimer, Franz Zehentner, Franz Wengler, Michael Österbauer, Karl Mandl, Martin Voggenberger, Manfred Emersberger. Die operative Verantwortung trägt Herbert Ibinger als Geschäftsleiter.

In den 38 Gemeinden gibt es insgesamt rund 3300 Unternehmen (inkl. Ein-Personen-Unternehmen) mit rund 22.300 Mitarbeitern. (Quelle: WK Braunau)

