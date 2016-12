Stimmgewalt, Kreuzzeichen, Küsse und ein neuer Priester

BRAUNAU. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde in Braunau ein serbisch-orthodoxer Diakon zum Priester geweiht.

Bischof Andrej (re.) weiht den knienden Dalibor Brnzej zum Priester Bild: mala

"Dostojan!", also "Würdig!", schallte es am vergangenen Sonntag durch die Mauern der Laaber Pfarrkirche. Zum ersten Mal wurde in Braunau ein serbisch-orthodoxer Priester geweiht. Dalibor Brnzej war vorher Diakon und Postbote, jetzt wird er Seelsorger für die Serben in Braunau sein. Ob er würdig sei dieses Amt zu übernehmen, fragte Andrej Cilerdic, der serbisch-orthodoxe Bischof von Österreich, der Schweiz und Italien das Braunauer Volk. Vorab lobte er den Priesterkandidaten als ehrgeizigen, guten, intelligenten Menschen und hartnäckigen Diakon, der auf das Amt des Priesters "heiß" sei. Das lauthalse Rufen des Wortes "dostojan" bestätigte den Bischof in seiner Predigt.

Bevor sich allerdings Pater Dalibor Priester nennen durfte, wurde eine feierliche Liturgie veranstaltet. Schon beim Einzug der Priester aus Wien, München, Salzburg, Rumänien und sogar Griechenland gemeinsam mit Bischof Andrej gab es einen Vorgeschmack auf den Rest der Zeremonie: Stimmgewaltiger Gesang, zahlreiche Kreuzzeichen, viel Segen und jede Menge wertschätzende Küsse auf die Hände des Bischofs, die Gebetsbücher und die Ikonen. Diese wurden übrigens kurz nach der katholischen Messe, die an diesem vierten Adventsonntag von Laaber Volksschulkindern mitgestaltet wurde, aufgestellt. Im Schnellverfahren wurde aus dem katholischen Altar ein serbisch-orthodoxer: festliche Tischtücher wurden ausgebreitet, kyrillische Bücher aufgestellt, vor dem Altar drei runde kleine Teppiche ausgelegt.

Ökumene großes Anliegen

"Das zeigt genau, wie hier in Braunau Brücken geschlagen werden können, zwischen der orthodoxen und katholischen Kirche und zwischen den Völkern", lobte Bischof Andrej und dankte vor allem der Franziskanerin Schwester Katharina Franz für ihren Einsatz für die serbischen Gläubigen in Braunau und Pfarrer Stefan Hofer, der zuvor die Haselbacher und nun die Laaber Kirche mit den Serben teilt. Der Bischof lege, genauso wie der neu geweihte Priester für Braunau, viel Wert auf Ökumene. Dass er bei den christlichen Vertretern in Braunau damit keinesfalls auf taube Ohren stößt, zeigte der Besuch des Braunauer Stadtpfarrers Marek Nawrot, des evangelischen Priesters Jan Lange und dem von Pfarrer Stefan Hofer. Auch die dritte Bürgermeisterin aus Simbach, Christa Kick, war der Einladung der serbischen Nachbarn gefolgt, genauso wie Bezirkshauptmann Georg Wojak.

Dalibor Brnzej dankte nach der Liturgie für die zahlreiche Teilnahme und lud zu einem Fest in den Pfarrsaal ein. Der bisherige serbisch-orthodoxe Priester, der für Braunau zuständig war, Nikola Pantic, wird nach Gmunden ziehen.

Zu groß sei seine Aufgabe gewesen, alleine in ganz Oberösterreich die serbischen Gläubigen zu betreuen, sagte der Bischof: "Das machte einfach keinen Sinn mehr. Er war ja nur noch unterwegs."

Mehr zum Thema