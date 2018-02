Stimme dieses Frühjahrs: Noch rasch bewerben

BRAUNAU. Auftritt für Sänger ab 15 bei der Messe Braunau

Auftritt für zehn Sänger bei der Messe, viele Fans erwünscht. Foto: messebraunau Bild:

Alle begeisterten Sängerinnen und Sänger ab 15 Jahren können sich bis 4. März bewerben und haben die Chance, Frühjahrsstimme 2018 zu werden. Ein kurzes Gesangsvideo ist dazu nötig, mit (Playback-) Begleitung oder a-cappella. Bei der Frühjahrsmesse in Braunau werden zehn Bewerber zum Live-Gesangscontest eingeladen. Die Frühjahrsmesse findet heuer von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. März, statt. Es geht um Lifestyle, Freizeit, Garten, Sport, Gesundheit, Wellness, Autos, Kulinarisches und mehr. Rund hundert Aussteller präsentieren sich auf 3000 Quadratmetern beheizter Fläche. Dass die beste Stimme aus der Region Braunau-Simbach gesucht wird, ist eine Novität. Der Contest findet am Sonntag, ab 11 Uhr in der großen Festhalle statt. Die vorausgewählten Teilnehmer präsentieren sich einer vierköpfigen Jury und dem Publikum. Wer ins Finale der besten Drei einzieht, hat große Chancen auf den Gewinn: Der Siegersong wird in einem Tonstudio professionell aufgenommen, dem Gewinner ist ein Live-Auftritt beim Braunauer Stadtfest 2018 sicher. Auch für die weiteren Contestteilnehmer gibt es kleine Preise, ebenso für den größten Fanclub, der seinen potenziellen Star beim Auftritt anfeuert. Bewerbungen an office@messebraunau.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema