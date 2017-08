Startertraining für Lehrlinge

BRAUNAU. Um einen rascheren und effizienteren Einstieg in einen Ausbildungsbetrieb sicherzustellen, bietet das WIFI Oberösterreich Vorbereitungskurse für Lehrlinge an.

Betroffen sind angehende Lehrlinge in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik, Installations- und Gebäudetechnik, Tischler sowie Kfz-Techniker. In den Vorbereitungskursen werden die Jugendlichen intensiv auf ihren Einstieg in den Lehrberuf vorbereitet. Die Schwerpunkte liegen in Mathematik, technischer Vermessung und der Vermittlung von Verhaltensregeln, sowie fachlicher Fertigkeiten. Angeboten werden die Vorbereitungskurse im WIFI Braunau.

