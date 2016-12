Starker Bezug zu den "Grauen Wölfen"? Umstrittenes Konzert in Ried geplant

RIED / FRIEDBURG. Extremismus-Experte Thomas Rammerstorfer: "Musik aus dem rechten türkischen Eck".

Der Wolfsgruß ist das Markenzeichen der Grauen Wölfe, die in Österreich zwar nicht verboten sind, aber unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Bild: OÖN

Zu einem großen Konzert laden die österreichisch-türkischen Sport- und Kulturvereine Ried und Friedburg am 28. Dezember 2016 in die Rieder Jahnturnhalle ein. Das Motto "Gün Birlik Gün" heißt auf Deutsch so viel wie "Tag der Einheit". Als Musiker werden unter anderem Mustafa Yildizdogan, Osman Öztunc, Ali Karagöz und Gökhan Tekin angekündigt.

Für Thomas Rammerstorfer, Rechtsextremismus-Experte aus Wels und Autor des Buches "Grauer Wolf im Schafspelz", ist die Sache klar: Bei den Musikstars handle es sich um Stars der türkisch-nationalistischen Folklore. "Das Publikum darf ein Feuerwerk an nationalistischen und militaristischen Parolen und Schlachtgesängen erwarten", sagt Rammerstorfer, der auch als freier Journalist tätig ist.

Auch die Spitzen der "Avusturya Türk Federasyon" hätten sich angekündigt. "Das ist der Dachverband der Grauen Wölfe in Österreich und die ,Auslandsorganisation‘ der rechtsextremen türkischen MHP-Partei", so Rammerstorfer. Zur Partei MHP bekennt man sich beim Verein "Ried Ülkü Ocagi" ganz offen. Als Arbeitgeber wird auf der Facebookseite Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) angegeben.

"Musik aus dem rechten Eck"

"Die Musik, die bei diesem Konzert gespielt wird, kommt ganz eindeutig aus dem rechten türkischen Eck", sagt Rammerstorfer und fügt hinzu: "In Wels und in Linz ist es für die Grauen Wölfe zuletzt sehr schwer geworden, Veranstaltungen durchzuführen. Daher überrascht es mich nicht, dass sie beispielsweise nach Ried ausweichen."

"Normales Konzert"

SP-Gemeinderat Ali Güvenc sagt auf OÖN-Anfrage, dass er davon ausgehe, dass es sich bei der Veranstaltung um ein "normales Konzert" handle.

"Der Verein Sport- und Kultur- Halbmond ist der Veranstalter. Das Konzert ist öffentlich", so Güvenc in einer schriftlichen Stellungnahme.

Stefan Schmid, der den Veranstaltungsort (Jahnturnhalle) verwaltet, glaubt nicht, dass es Probleme geben werde. Man habe bereits mehrere ähnliche Veranstaltungen ohne jegliche Zwischenfälle in der Jahnturnhalle abgewickelt.

Das wiederum kann sich Rammerstorfer nur sehr schwer vorstellen. "Das glaube ich nicht, denn das hätte ich mit ziemlicher Sicherheit gewusst."

Laut OÖN-Recherchen wurde die Musik-Veranstaltung übrigens bis einschließlich Mittwoch noch nicht bei der Stadtgemeinde Ried behördlich angemeldet.

