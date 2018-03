Standesamt zieht um: Behörde und Trauungssaal ins Schloss Ranshofen

BRAUNAU. Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden der Region ist zusätzlich in Überlegung

Der Bibliothekssaal war schon vor gut 20 Jahren schöner Rahmen der Hochzeit von Gabriele und Stefan Burndorfer. Bild: (privat)

Spätestens mit Jahresende 2018 soll das Standesamt von Braunau nach Ranshofen verlegt werden. Im Gemeinderat wurde das schon beschlossen, die Braunauer Warte berichtete. Der Bibliothekssaal sei ein würdiger Rahmen für Trauungen, sagt Gerald Sturmayr, der für das Standesamt zuständige Abteilungsleiter im Stadtamt Braunau.

Aber das ist nur einer der Gründe für die Übersiedlung. Es geht auch um die Nachnutzung der Räume im ehemaligen Kloster und Schloss, die von der Sparkasse genutzt wurden. Dort sollen die Standesbeamtinnen einziehen. "Das Standesamt ist ein abgeschlossener Aufgabenbereich", es sei kein ständiger persönlicher Austausch mit anderen Kollegen im Amt nötig, erklärt Sturmayr.

Und zählt weitere Vorteile des neuen Standorts auf: Das Amt liegt ebenerdig, ist barrierefrei und auch im Halbstundentakt mit dem Citybus erreichbar. Parkplätze gibt es mehr als in der Innenstadt. Denn persönliche Vorsprachen bleiben in Standesamtsangelegenheiten vorerst noch die Regel, auch wenn an Online-Varianten gearbeitet wird. "80 Trauungen pro Jahr, Tendenz steigend", nennt Sturmayr eine Zahl aus dem wesentlichen Aufgabenbereich des Standesamtes. Auch Geburten- und Todesmeldungen sind dort zu erledigen.

Der Trauungssaal im Rückgebäude des Stadtamtes ist momentan der Hauptort für standesamtliche Hochzeiten in Braunau, spätestens ab Jänner 2019 wird es aber der Bibliothekssaal Ranshofen sein. Dort kann schon derzeit geheiratet werden, die Gebühr sei aber höher, weil es eben ein Sonderwunsch ist. Dass die Trauungen dann auch Vorrang vor kulturellen Veranstaltungen bei der Vergabe des schönes Saals haben, stellt Sturmayr klar.

Ob der renovierte Trauungssaal im Stadtzentrum als Plan B erhalten bleibt, sei noch nicht entschieden, sagt er. Über die frei werdenden drei Räume im Stadtamt werde sich jemand freuen, denn es gibt zu kleine und mehrfach besetzte Büros. Das Meldeamt bleibt in der Innenstadt, die Kooperation mit dem Standesamt funktioniert über gemeinsame Datenbanken.

Bezirkshauptmann Georg Wojak hat, wie berichtet, den Gemeinden im Bezirk vorgeschlagen, größere Einheiten zu schaffen, was die Standesämter betrifft, die ehemaligen Gerichtsbezirke hat er als Beispiel für Zusammenschlüsse genannt. Im Raum Mattighofen haben sich sieben Gemeinden zusammengetan. Auch für die Bezirkshauptstadt und ihre Umland-Gemeinden gilt diese Überlegung. Braunau ist eine Gemeinschaft mit Überackern eingegangen, was das Standesamt anbelangt. Trauungen dürfen weiterhin auch vor Ort in der kleinen Gemeinde durchgeführt werden, für alle anderen Angelegenheiten, auch das Aufgebot, müssen die Antragsteller nach Braunau – oder dann nach Ranshofen.

"Die Arbeit der Standesbeamten wird komplizierter. Bei Eheschließungen gilt zum Beispiel das Recht der Herkunftsländer der Brautleute, Dokumente müssen oft übersetzt werden", erklärt Gerald Sturmayr, warum es zunehmend wichtig ist, dass Standesbeamte sich spezialisieren und die Aufgabe nicht mitmachen, wie es derzeit oft der Fall ist. Auch seien für die noch junge Software, mit der gearbeitet wird, laufend Schulungen nötig.

Während Michael Probst, Obmann der Braunauer Kaufmannschaft, der Übersiedlung des Standesamtes eher skeptisch entgegenblickt, weil wieder Frequenz aus der Innenstadt verlagert wird, findet Stefan Burndorfer das gut. Er hat selbst dort geheiratet, allerdings schon vor 24 Jahren. Als Privatmeinung will der neue Obmann des Ranshofner Dorferneuerungsvereins diese Aussage verstanden wissen. Sieben Trauungen fanden im Vorjahr in Ranshofen statt, für heuer sind bisher zehn fixiert.

"Wir würden uns freuen, wenn sich viele Brautpaare bei uns in Ranshofen trauen lassen", stellt Pfarrsekretärin Dagmar Ortner fest. In Braunau gab es 2017 vier Trauungen, gleich viele sind für heuer geplant. Stadtpfarrer Marek Nawrot freut sich, wenn sich Paare entschließen, einander das Sakrament der Ehe zu spenden. "Das ist das Entscheidende, in welcher Kirche das geschieht, ist nicht so wichtig", sagt er. Und berichtet doch von der Sorge vieler Braunauer, die nicht glücklich damit sind, dass nach der Musikschule auch das Standesamt nach Ranshofen verlegt wird.

1 Kommentar senfdazugeber (419) 01.03.2018 12:42 Uhr Da hat man aber wieder mal nicht sehr weit gedacht: denn bei 1000 Geburten jährlich im Krankenhaus konnte man bis jetzt einfach per Fuß die Behördenwege (mal zwischendurch) erledigen.

Krankenhaus, Standesamt u. Gebietskrankenkasse ist örtlich ziemlich nah - jetzt muss man dann extra wieder nach Ranshofen weg fahren. Macht das Sinn? Antwort schreiben

