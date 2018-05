"Städtebaulich ist Schärding ein wahres Juwel. Dieses muss bewahrt werden!"

SCHÄRDING. Appell des Verschönerungvereins "Unser Schärding" an Bauwerber des "Schärdinger Hof".

Am Areal des "Schärdinger Hof" gehen die Bauarbeiten zügig voran. Bild: (R. Armstark)

"Der Verschönerungsverein ‘Unser Schärding’ appelliert Kraft seiner Funktion als Mitglied der oberösterreichischen Ortsbildvereine an die Bauwerber des derzeitigen Umbaus am bzw. rund um den ‘Schärdinger Hof’, diesen dort geplanten Neubau an die historische gewachsene Altstadt zumindest anzupassen", so Vereinsobmann Richard Armstark. Ginge es nach dem Schärdinger sollten Ortsbildvereine von Anfang an in die Baupläne einbezogen werden. "Wir appellieren auch an die Stadt Schärding selbst, gegebenenfalls Baugenehmigungen konsequenterweise nicht zu erteilen, wenn sie den, von der Stadt selbst erstellten, Richtlinien nicht entsprechen", so Armstark.

"Für die Stadtgemeinde Schärding ist es oberste Priorität, dass alle Bauvorhaben konform der oberösterreichischen Bauordnung und dem oö. Baurecht ausgeführt werden. Zu diesen rechtlichen Auflagen kommen im Innenstadtbereich noch die durch den Denkmalschutz vorgegebenen und zwingend auszuführenden Vorschriften. Bereits im Vorfeld wurden die Planungen sowie die Gestaltung der Fassaden des Schärdinger Hofes mit den zuständigen Stellen – dem Bundesdenkmalamt und dem Stadtverein Schärding –abgestimmt", erklärt Schärdings Amtsleiterin Rosemarie Kaufmann auf OÖN-Anfrage. Das Objekt entlang der Innbruckstraße bliebe in der bisherigen Erscheinungsform erhalten.

"Hinsichtlich des Denkmalschutzes wurden hierbei strickte und detaillierte Vorschriften für die Ausführungen der Fassaden- und Fenstergestaltung durch das Bundesdenkmalamt dem Bauwerber gegeben, welche auch dementsprechend einzuhalten sind", so Kaufmann. Durch diese gezielten Vorgaben sei keine Veränderung der städtebaulichen Struktur gegeben und möglich. Ebenso bliebe die historischen Gewölbekeller erhalten, welche zum Großteil unzugänglich waren und durch ihre Offenlegung sogar eine Bereicherung für die Stadt Schärding darstellen. "Auch wird das anschließende Objekt Innbruckstraße 10 umgebaut und in Anlehnung an den historischen Bestand revitalisiert", so die Amtsleiterin.

Motto mit besonderer Bedeutung

Für den Verschönerungsverein "Unser Schärding" hat laut Armstark das neue Jahresmotto #schärdingunddu eine besondere Bedeutung. "Den meisten Bewohner ist klar, dass sie in einer selten schönen Stadt wohnen. Es gibt nicht viele vergleichbare Kleinstädte, in denen die allermeisten Geschäfte noch florieren und die man trotzdem städtebaulich noch als wahre Juwel bezeichnen kann", so der Obmann. Der Verschönerungsverein sehe es daher als eine seiner vorrangigen Aufgaben an, dass diese wunderschöne Altstadt auch so erhalten bleibt. "Zum Schutz von Schärding wurden bereits vor Jahren von der Stadt Richtlinen erarbeitet und vom Gemeinderat abgesegnet."

