Stadt Ried investiert 375.000 Euro in Ausweichort für Privatkindergarten

RIED. "KIBUS" weicht wegen Sanierung der Stifterschule in Seitentrakt der Musikschule aus.

Der Kinderbetreuungsverein "KIBUS" muss mit Februar 2019 von der Rieder Stifterschule abgesiedelt werden, weil die Schule während der anstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten die Räumlichkeiten als Ausweichquartier für Klassenzimmer benötigt.

Seitentrakt der Musikschule

Als neues KIBUS-Quartier ist ein Seitentrakt der Rieder Musikschule vorgesehen. Im Rahmen eines Umbaus sollen Räume für einen zweigruppigen Kindergarten – eine Krabbel- und eine Kindergartengruppe – adaptiert werden. 375.000 Euro will die Stadttgemeinde dafür in die Hand nehmen. Es soll so konzipiert werden, dass die Stadtgemeinde die Räume auch bei einem Entfall des Betreibers KIBUS als Kinderbetreuungseinrichtung weiterführen kann. Drei vorhandene, gleich große Räume sollen in einen Raum für die Kindergartengruppe und einen Raum für die Krabbelgruppe mit Ruheraum umgestaltet werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Vorhaben beschlossen, allerdings gibt es in Teilen der Politik Vorbehalte, zumal es sich nicht um eine städtische Betreuungseinrichtung handelt.

Weitere Überlegungen

In Ried gibt es neben den städtischen Kindergärten auch zwei Caritas-Kindergärten. Bei beiden gibt es offenbar auf Sicht sanierungsbedarf. Wenn Umbauten zu teuer kommen sollten, würde die Stadt ihren Kindergarten in der Roseggerstraße ausbauen und auf sechs Gruppen erweitern, um den Betreuungsbedarf abdecken zu können, so das Vorhaben.

