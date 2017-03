St. Roman ist der große Gejagte

1. Klasse NW: Den Anfang machen schon am Samstag Diersbach und Sigharting im Derby.

Aufsteiger Lambrechten (links Gabriel Senzenberger) bestreitet die erste Partie im Frühjahr auswärts beim Tabellenfünften Neukirchen/W. Bild: Furtner

Ab Samstag rollt in der 1. Klasse Nordwest wieder der Ball. Schon in Runde eins stehen einige spannende Partien auf dem Programm:

Lokalduell: Zum Start kommt es in Diersbach gleich zum Derby gegen Sigharting. Während die Diersbacher mit dem vierten Tabellenplatz gut dastehen, muss Sigharting im Abstiegskampf Punkte sammeln. Das letzte Derby gewann Diersbach knapp mit 1:0. "Bei uns sind alle Spieler an Bord, wir hoffen auf eine tolle Kulisse", ist Diersbachs Sektionsleiter Josef Steinmann vor dem Heimspiel optimistisch.

Spitzenspiel: Als großer Gejagter geht St. Roman in die Rückrunde. Gleich zum Auftakt geht es dabei im Spitzenspiel gegen Waizenkirchen. "Wir sind gut drauf und wollen wieder so erfolgreich starten wie im Herbst und wenn möglich bis zum Ende ganz oben bleiben", sagt der Rominger Trainer Christian Hartinger.

Kellerduell: Auf Antiesenhofen wartet gleich in der ersten Runde ein Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Der Bezirksliga-Absteiger will beim Schlusslicht Natternbach den ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. "Da wird sich gleich zeigen, wo der Weg hinführt, auch wenn es danach noch zwölf weitere Partien gibt, um unser Ziel den Klassenerhalt zu erreichen", sagt Antiesenhofens Obmann Kurt Kaltenböck. Das Trainerzepter schwingt nach dem Abgang von Markus Sommer nun Jürgen Peinelt. Kaltenböck: "Mit dem neuen Coach sind wir sehr zufrieden. Er versucht das Beste aus der Mannschaft herauszuholen, geht auf alle Spieler ein und fördert auch die Jungen."

Aufsteigerduell: Nur ein Punkt trennt Rainbach in der Tabelle von St. Willibald. Am Sonntag treffen die beiden Tabellennachbarn in St. Willibald aufeinander. Die Zuschauer hoffen dabei auf ein ähnlich torreiches Spektakel wie im Hinspiel, damals bekamen die Fans beim 4:4-Remis acht Volltreffer zu sehen.

Neustart: Nach nur zehn Punkten im Herbst will Freinberg im Frühjahr wieder neu durchstarten. Die Hoffnungen ruhen dabei auf den Neuzugängen Vaclav Mrkvicka und Daniel Minarcsik. Vor allem der frühere Esternberger Mrkvicka soll in der Rückrunde seine Treffsicherheit ins Spiel bringen. Zudem ist mit Gabor Demjen ein zweiter Offensivspieler wieder fit.

Spieltermine, 14. Runde: Samstag, 18. März, 15.30 Uhr: Diersbach – Sigharting. Sonntag, 19. März, 15.30 Uhr: Raab – Kallham, Neukirchen am Walde – Lambrechten, Freinberg – Eggerding, St. Willibald – Rainbach im Innkreis, Natternbach – Antiesenhofen, Waizenkirchen – St. Roman

