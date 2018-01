St. Marienkirchen siegte beim OÖN-Landjugend-Voting

Die Landjugend aus St. Marienkirchen am Hausruck sicherte sich den Sieg bei der OÖN-Landjugend-Wahl.

Die Ortsgruppe St. Marienkirchen mit den OÖNachrichten-Goodiebags Bild: OÖN

Gemeinsam mit der Landjugend OÖ suchten die OÖNachrichten die aktivste Ortsgruppe Oberösterreichs. Beim Online-Voting auf nachrichten.at sammelten 15 Bezirkssieger in den vergangenen Wochen fleißig Stimmen. Nun steht der Sieger fest: Die Landjugend Ortsgruppe St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried im Innkreis) konnte die meisten Stimmen einheimsen. Der Titel "aktivste Ortsgruppe Oberösterreichs“ ging an die Landjugend Eberstalzell (Bezirk Wels-Land).

Beim 22. Landjugendkongress am vergangenen Samstag in den Rieder Messehallen wurden die Auszeichnungen überreicht. Den Landjugend-Kreisel für das beste Projekt erhielt der Bezirksvorstand der Landjugend Braunau. Projekte folgender Landjugendgruppen wurden mit Gold prämiert: Nußbach (Bezirk Kirchdorf), Gilgenberg (Braunau), Bezirk Braunau, Ried/Katsdorf, Bezirk Perg.

Auch die Landjugendgruppe aus Sattledt war mit 18 Personen in zwei Kleinbussen zur Großveranstaltung unterwegs, einer davon hatte einen Unfall (mehr darüber lesen Sie hier!). Eine kleine Abordnung konnte aber doch die silberne Auszeichnung entgegennehmen.

