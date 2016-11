St. Florianer Sängerknaben stimmen auf Weihnachten ein

RIED. Beschauliche Klänge in der Vorweihnachtszeit ertönen am 3. Adventsonntag in Ried: Die St. Florianer Sängerknaben wecken die Vorfreude auf das heilige Fest mit Liedern von der Verkündigung an Maria, der Herbergssuche, Hirten- und Krippenliedern.

Die St. Florianer Sängerknaben wecken schon bald die Vorfreude auf das heilige Fest. Bild: St. Florianer Sängerknaben

Unter der Leitung von Franz Farnberger präsentieren sie Gesänge aus verschiedenen Jahrhunderten – von der Barockmusik über das alpenländische Volkslied bis zur Moderne. Solo und im großen Chor lassen die Sängerknaben den Advent auf unterschiedliche Weise erklingen: a capella, gemeinsam mit einem Streicherensemble oder mit Klavierbegleitung.

Die St. Florianer Sängerknaben wurden 1071 gegründet und gehören zu den traditionsreichsten und ältesten Knabenchören der Welt. Der berühmte Komponist Anton Bruckner ist ebenso aus ihren Reihen hervorgegangen wie zahlreiche andere bekannte Musiker. Die Sängerknaben haben in den letzten zehn Jahren bedeutende Musikfestspiele wie die Salzburger Festspiele, die Wiener Festwochen und das Festival d‘Aix en Provence mitgestaltet. Immer wieder arbeitetet der Knabenchor auch mit berühmten Dirigenten und Orchestern zusammen wie dem Cleveland Orchestra und den Wiener Philharmonikern.

Reisen nach Russland und China

Als musikalische Botschafter Oberösterreichs konzertiert die Formation auf der ganzen Welt: unter anderem in China und Russland. Im Sommer bereisten 26 Sängerknaben und zehn Mitglieder des Männerchores das Land der Mitte: mit einem bunten Programm begeisterten sie in Peking, Shanghai, Wuhan und Rianjin. Mit Szenen aus "The Sound of Music" faszinierte der Chor das Publikum genauso wie mit einer speziellen Österreich-Show mit Bandltanz und Schuhplattler. Eigens für diese Reise wurden chinesische Lieder einstudiert.

Kürzlich besuchten die Sängerknaben Jekaterinenburg und traten auf Einladung des Österreichischen Honorarkonsuls Andrey Kozitsyn im Boris Yelzin Presidential Center anlässlich des Österreichischen Nationalfeiertags auf. In Moskau sang der Chor im Dom Musiki für den Österreichischen Botschafter Emil Brix.

Adventkonzert der St. Florianer Sängerknaben am Sonntag, 11. Dezember, 16.30 Uhr in der Riedbergkirche. Karten sind im Vorverkauf beim Riedberger Advent-Basar erhältlich. Öffnungszeiten: Samstag, 26. November, von 15 bis 20 Uhr und Sonntag, 27. November, von 9 bis 11.30 Uhr.

