Sportwettengemeinschaft im Innviertel: Vermögen verdient, Vorstrafe kassiert

BRAUNAU / RIED. Schaden ist mittlerweile gut gemacht – Angeklagter verdiente mit Wetten Lebensunterhalt.

Prozess im Landesgericht Ried Bild: Weihbold/Streif

Ein Prozess im Landesgericht Ried brachte interessante Einblicke in die Welt der internationalen Sportwetten. Laut Staatsanwalt Alois Ebner hat der Angeklagte das Vergehen der Untreue begangen, in dem er das Guthaben, das einem Mitglied einer Wettgemeinschaft gehörte, unter anderem in Kryptowährungen wie Bitcoins investiert haben soll.

2015 gründete der Beschuldigte mit anderen Personen aus dem Innviertel eine "Wettgesellschaft". Für die Platzierung der Systemwetten, hauptsächlich Fußballspiele auf einer chinesischen Wettseite, war der 31-Jährige hauptverantwortlich, dazu errechnete der Beschuldigte verschiedene statistische Modelle.

Anscheinend mit viel Erfolg. Sein monatliches Nettoeinkommen beziffert der Innviertler auf rund 5000 Euro. Sein Beruf sei das Wetten. Der 31-jährige Angeklagte aus dem Bezirk Braunau zeigt sich zu Beginn seiner Einvernahme durch Richter Andreas Rumplmayr nicht geständig. "Ich kann doch nichts dafür, dass mir meine damalige Hausbank im Sommer 2017 aus heiterem Himmel plötzlich mein Konto gesperrt hat."

Der Gewinn, den er seit 2015 erwirtschaftet habe, liege bei rund 700.000 Euro. "Wie kann man so viel Geld verdienen", will Richter Rumplmayr wissen. "Man braucht das nötige Fachwissen. Außerdem habe ich verschiedene mathematische Modelle entwickelt, die gut funktionieren." Der Umstand, dass er einem 50-jährigen Mitglied der Wettgemeinschaft, dem im Sommer insgesamt 140.000 Euro zustanden, Teile des Gewinnes nicht auszahlen konnte, brachte das Verfahren ins Rollen.

Nachdem der 50-Jährige immer wieder vertröstet worden war, erstattete er Anzeige. Ihm gegenüber habe der Beschuldigte gesagt, er habe das Geld unter anderem in Kryptowährungen investiert. "Es war aber vereinbart, dass unser Geld ausschließlich in Sportwetten fließt", so der Zeuge.

"Um der Sache der Geldflüsse auf die Spur zu kommen, müssen wir wohl ihre Konten öffnen lassen. Das Finanzamt wird diese Sache wahrscheinlich interessieren", sagt Staatsanwalt Alois Ebner. Eine WhatsApp-Konversation bringt den Angeklagten dann in Erklärungsnöte. In dieser räumt der 31-Jährige gegenüber dem Zeugen ein, dass er das Geld kurzfristig anderweitig investiert habe.

Der Verteidiger ersucht um eine Prozessunterbrechung und verlässt mit seinem Mandanten für zehn Minuten den Schwurgerichtssaal. Dann wendet sich das Blatt. "Ich räume ein, dass ich gegen das Gesetz gehandelt habe und übernehme die Verantwortung dafür. Ich habe ihn aber nicht geschädigt", sagt der Beschuldigte jetzt zum Richter. Inzwischen habe er dem 50-Jährigen das kleine Vermögen überwiesen. Er habe mittlerweile wieder ein ordentliches Verhältnis mit einer britischen Bank, die ihm seine Wettgewinne problemlos ausbezahle. Das bewahrt den Angeklagten aber nicht vor einer Strafe. Richter Rumplmayr verurteilt ihn zu sechs Monaten bedingter Haft.

"Auch wenn das Geld jetzt wieder da ist. Sie haben damit spekuliert, und das Vergehen der Untreue ist somit vollendet. Ihr Geständnis und der Umstand, dass sie den Schaden wieder gutgemacht haben, wiegen schwer zu ihren Gunsten", so Rumplmayr in der Begründung des Urteils, das bereits rechtskräftig ist.

