Sperre der Innkreisautobahn wieder aufgehoben

SUBEN. Nach einem Unfall nahe der Subener Grenze musste die Autobahn Richtung Passau total gesperrt werden.

Bild: Feuerwehr Schärding

Am Dienstagvormittag waren drei Lastwagen in den Auffahrunfall auf der Innkreis Autobahn verwickelt,wobei der Lenker des letzten auffahrenden Lkw massiv in seinem Führerhaus eingeklemmt war.

Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Passau zwischen der Anschlussstelle Suben und der Innbrücke total gesperrt werden. Der Verkehr wurde vor Suben von der Autobahn abgeleitet. Schon nach kurzer Zeit hat sich ein kilometerlanger Stau bis ins Innviertel gebildet.

Umleitung über die B137

Der Rückstau dürfte die nächste fünf bis acht Stunden anhalten, zumal die nun aktivierte Umleitung 'U99' via B137 im Bezirk Schärding zur bayerischen B12 bei weitem nicht so leistungsfähig ist wie die Autobahn", hieß es gegen 10:30 Uhr von der Autobahnpolizei Ried.

Zu den Bergungsarbeiten auf bayerischer Seite wurde auch die Feuerwehr der Stadt Schärding alarmiert. "Der eingeklemmte Lkw-Lenker konnte um elf Uhr geborgen werden", so Einsatzleiter Markus Furtner von der Feuerwehr Schärding, die mit dem Kranfahrzeug angerückt ist. Nach der schwierigen Bergung des Verletzten wurde mit der Bergung der Lkw begonnen.

Bergung der Unfallfahrzeuge gestaltete sich schwierig

Der Rückstau auf der Innkreisautobahn bis zur Ausfahrt Suben hatte laut Polizei eine Länge von sieben Kilometern: „Laut Prognose der deutschen Kollegen kann die Autobahn vermutlich ab 15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ob das hält, lässt sich aber noch nicht mit Sicherheit sagen“, wurde um 12:40 Uhr bekanntgegeben. Auch auf der Umleitungsstrecke via Bundesstraße staute es, so das Bezirkspolizeikommando Schärding um 12.40 Uhr auf OÖN-Anfrage. Die Bergung der Unfallfahrzeuge gestaltete sich auch deshalb schwierig, weil ein Auto-Transporter involviert war.

Sperre wieder aufgehoben

Die Sperre der Innkreisautobahn ist wieder aufgehoben. Der Stau beginnt, sich aufzulösen, ab zirka 15.30 Uhr sollte sich der Stau aufgelöst haben, so die Autobahnpolizei Ried.

