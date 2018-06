Sonnwendfeuer stehen wieder an: "Jeder ist für sein Feuer selbst verantwortlich"

Ab heute sollen die Tage zwar nicht kühler, aber wieder kürzer werden, aus diesem Anlass lodern im ganzen Land Brauchtumsfeuer.

Brauchtumsfeuer rund um die Sonnenwende Bild: APA/DPA/PATRICK SEEGER

Heute ist mit 16 Stunden der hellste Tag des Jahres. Die Sonne erreicht den nördlichsten Punkt in ihrer Umlaufbahn und läutet somit den Sommer ein. Ab morgen werden die Tage kürzer, die Nächte umso länger. Obwohl es derzeit eigentlich schon heiß genug ist, will es der Brauch, dass rund um die Sonnenwende das Feuer kräftig lodern soll.

"Aus Sicherheitsgründen ist ein Sonnwendfeuer bei der jeweiligen Gemeinde spätestens zwei Tage vor dessen Beginn zu melden", informiert Gewerbereferent Raimund Schwarzmayr von der Bezirkshauptmannschaft Braunau. "Bei Nichtanmeldung kann es nach dem Bundesluftreinhaltegesetz zu Strafen in Höhe von bis zu 3630 Euro kommen. Jeder muss die gesetzlichen Bestimmungen einhalten." Sollte durch ein Brauchtumsfeuer ein Großbrand entstehen, kann das strafrechtliche Folgen haben.

Kein Feuer in Waldnähe

Das Feuer darf nicht bei starkem Wind entzündet werden, ebenso wenig in Waldnähe. "Die Waldbrandschutzverordnung ist natürlich nach wie vor in Kraft", sagt Schwarzmayr. Grundsätzlich ist es verboten außerhalb von Anlagen biogene Materialien zu verbrennen. Rund um die Sonnenwende hat man aber zwei Wochen vorher und nachher die Möglichkeit, ein Brauchtumsfeuer zu entzünden. Das gilt auch für Petersfeuer. Geregelt ist das Thema im Luftreinhaltegesetz. Wer fahrlässig handelt, muss sich nach § 170 StGB "Fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst" verantworten.

Dürre birgt erhöhte Brandgefahr

Grundsätzlich sei jeder Veranstalter für sein Feuer selbst verantwortlich, betont Schwarzmayr. Karl Ertl vom Bezirksfeuerwehrkommando empfiehlt: "Wichtig ist, dass der Brandschutz geregelt ist und Tanklöschfahrzeuge anwesend sind, falls sich das Feuer ausbreiten sollte." Bezirksfeuerwehr-Kommandant Josef Kaiser fügt dem hinzu: "Durch die Trockenheit der vergangenen Wochen besteht eine erhöhte Brandgefahr. Deswegen sollte der Veranstalter auch auf die Materialien, die verheizt werden, achten. Bei Buchen und Stauden mit Blättern ist es sehr gefährlich, dass sich während des Abbrennens die Blätter lösen und als Glutnester vom Wind davongetragen werden." Der Veranstalter solle sich vor allem auch damit auseinandersetzen, wo das Feuer entfacht wird. "Nicht in der Nähe von Gebäuden oder Fahrzeugen, es soll auch auf den Zugang der Gäste geachtet werden", sagt Kaiser.

Viele Feste im Bezirk

Es gibt drei Brauchtumsfeuer: Da ist die Sommersonnenwende am 21. Juni, dann der Johannestag am 24. und Peter und Paul am 29. Juni. Jeder Feier ihr Feuer: Sonnwend, Johannis und Peter und Paul. Diese Tage werden im Lande mit Feuereifer gefeiert. Teils werden Puppen oder Besen verbrannt und es wird über die Glut gesprungen. Die bösen Geister zu vertreiben, Schaden von Haus, Hof und Bewohnern abzuwehren, gilt in der Literatur als Ursprungsmotiv.

Feierlichkeiten gibt es in beinahe jeder Gemeinde des Bezirks. Auch in den drei Bezirksstädten trifft man sich, um den Sommer zu begrüßen: In Braunau findet das Sonnwendfeuer morgen, Freitag, um 19 Uhr in Haselbach beim Stechlweiher statt. Zur selben Zeit wird in Altheim gefeiert. In Mattighofen wird das Feuer am Samstag beim TSV Sportplatz entzündet.

