Sonderausstellung "Familienbande" und Mostroas

PRAM. Der Furthmühlen-Frühling 2018 wird am Montag, 30. April, um 19 Uhr, eröffnet.

Von links: Meinrad Mayrhofer, Elsa Reichardt, Eva Schamberger, Künstler Norbert Straßl ud Alois Wimmesberger. Bild: OÖN/jsz

Mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen ist auch der Kulturverein Furthmühle aus dem "Winterschlaf" erwacht. Auch heuer gibt es wieder ein dicht gedrängtes Programm mit vielen Höhepunkten. Zum Saisonstart wird heuer die Sonderausstellung "Familienbande" von Künstler Norbert Straßl (Bilder) und seinem Neffen Gerhard Stoiber gezeigt. (Skulpturen).

Die Ausstellung in der Furthmühle wird am Montag, 30. April, um 19 Uhr eröffnet und kann bis 17. Juni auch an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Bereits einen Tag später (Dienstag, 1. Mai) steht die traditionelle Most-Roas am Programm. Start ist um 10 Uhr vormittag bei der Furthmühle. Unter dem Motto "Weit ins Land einischaun, gmiatli wandern auf der Granatz" kann entlang wunderschöner Landschaften gemütlich gewandert werden.

Die Gehzeit ist variabel und beträgt zwischen drei und vier Stunden. Es gibt genügend Möglichkeiten sich entlang der Strecke zu stärken, einige Gasthäuser laden zu einem gemütlichen "Einkehrschwung" ein. Der gemütliche Ausklang findet dann wieder in der Furthmühle statt.

Weiter geht das dicht gedrängte Veranstaltungsprogramm am Donnerstag, 3. Mai, ab 18.30 Uhr mit einem Tanzworkshop, der gemeinsam mit der Landesmusikschule im Kultursaal der Furthmühle abgehalten wird. Zum Thema "Schritte zum Tanzen" werden traditionelle Tänze zum tänzerischen Eigengebrauch angeboten. Es sind keine Vorkenntnisse und auch kein Tanzpartner erforderlich. Um eine Anmeldung unter Telefon 0664/73655560 wird ersucht.

Am Freitag, 4. Mai, findet von 14.30 bis 18 Uhr ein Jodler-Workshop zu den Themen "Traditioneller Jodler, Juchzer und Lieder" mit Johanna Kugler statt. Die Veranstaltung ist für alle Menschen geeignet, die gerne zusammen singen mögen. Anmeldungen unter Telefon 0664/73655560.

138. Pramer Rossmarkt

Noriker, Warmblut, Haflinger und einige Spezialrassen können beim traditionellen 138. Pramer Rossmarkt bestaunt werden. Die Vorführung der Pferde am Samstag, 5. Mai, beginnt um 9 Uhr vormittags am Ortsplatz, die Prämierung und Preisverteilung ist für 14 Uhr terminisiert. Vor und nach der Preisverteilung spielt die Marktmusikkapelle Pram am Ortsplatz.

Am Sonntag, 6. Mai, steigt ab 11 Uhr unter dem Motto "Oafach spün" ein Frühschoppen im Kul-tursaal. Die Musik dazu liefern die Schüler der Landesmusikschule (Schwerpunkt Traditionelle Musik). Sie spielen gemeinsam mit Profis wie Hermann Haertler, Johanna Kugler und Christian Haidinger.

Werkltag – Alles dreht sich

Ab 13.30 Uhr geht es dann weiter mit dem "Werkl-Tag – Alles dreht sich" in der Mühle. Das 4.5 Meter große Wasserrad wird die Mühleneinrichtungen aus der Zeit von 1925 in Bewegung setzen. Auf der Venezianer-Säge wird Holz geschnitten, die Motoren und Dampfmaschinen werden gestartet, die Besucher können selber Zelten backen.

Der Werkl-Tag" findet im Rahmen des Festes der Pramtal-Museen statt. Mit nur einem Eintritt können bis zu neun Museen entlang deer Pramtaler Museumsstraße erkundet werden. Voraussichtliches Ende zirka 17 Uhr.

