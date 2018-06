Sommerkino in Braunaus Innenstadt, Eintritt frei

BRAUNAU. Es ist Sommerkino-Zeit: Am Freitag, 15. Juni, wird zunächst um 16 Uhr "Belle & Sebastian" im Braunauer Stögerstadel gezeigt, um 21 Uhr gibt’s dann in der Altstadt vor dem Bezirksmuseum Herzogsburg eine Open-Air-Vorführung des Films "Schweizer Helden".

"Belle & Sebastian" erzählt die berührende Geschichte der Freundschaft zwischen einem wilden Hund und einem kleinen Jungen im Jahr 1943, also mitten in den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. In "Schweizer Helden" beschließt Protagonistin Sabine, die nach der Trennung von ihrem Mann auf der Suche nach gesellschaftlicher und familiärer Anerkennung ist, mit einer Gruppe von Asylwerbern die Geschichte von Wilhelm Tell aufzuführen. Der Eintritt zu beiden Filmen ist frei. Das Café zeit.los serviert Getränke und Snacks. Bei Schlechtwetter findet die "Helden"-Vorführung ebenfalls im Stögerstadel statt. (ho)

