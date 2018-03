„Solidarität ist der wichtigste Begleiter im Leben“

BRAUNAU. Beeindruckende Zahlen wurden bei der Braunauer Bezirksfeuerwehrtagung in der Sepp-Öller-Sporthalle in Mattighofen präsentiert. Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser hob vor allem den enormen Zusammenhalt hervor.

Bezirksfreuerwehrkommandant Josef Kaiser (links) hob die Solidarität nach dem Zeltfestunglück in Frauschereck hervor

Mehr als 576.110 Stunden waren die 81 öffentlichen Feuerwehren des Bezirkes Braunau mit ihren insgesamt 9602 Mitgliedern im vergangenen Jahr im Einsatz. Zu 529 Brandeinsätzen und 3048 technischen Einsätzen mussten die Feuerwehren im flächenmäßig größten Bezirk des Innviertels mit rund 102.000 Einwohnern 2017 ausrücken. Zum Vergleich: 2016 wurden die Feuerwehren zu 433 Brandeinsätzen und 2914 technischen Einsätzen alarmiert. Zahlreiche Ehrengäste, angeführt von Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesfeuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner und Bezirkshauptmann Georg Wojak, kamen am Donnerstagabend nach Mattighofen.

„Unbeschreibliche Solidarität im ganzen Land“

Überschattet wurde das Jahr 2017 durch das furchtbare Unglück beim Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr Frauschereck. Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser hob die „unbeschreibliche Solidarität im ganzen Land“ hervor. „Unsere Gedanken und Gefühle gelten den beiden verstorbenen jungen Besuchern des Zeltfestes, deren Angehörigen sowie allen Verletzten“, sagte Kaiser.

Den Opfern sicherte der Bezirksfeuerwehrkommandant einmal mehr „umfassende Unterstützung“ zu. Rund die Hälfte der hohen Spendensumme wurde mittlerweile bereits an die Betroffenen ausbezahlt.

In Richtung Erich Feichtenschlager, dem Kommandant der FF Frauschereck und Gerhard Berger, Bürgermeister in Sankt Johann am Walde, gegen die nach wie vor von der Staatsanwaltschaft ermittelt wird, sagte Kaiser: „Es ist bewundernswert, wie ihr diese Situation meistert.“

Für einen schwer verletzten Feuerwehrmann, der seit dem Unglück im Rollstuhl sitzt, wird derzeit ein behindertengerechtes Haus gebaut. „Die Unterstützung der Kameraden von der FF Frauschereck ist groß“, betonte Kaiser und fügte hinzu: „Solidarität ist der wichtigste Begleiter im Leben.“

862 Menschen und 28 Tiere gerettet

Aber nicht nur in Frauschereck waren die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder voll gefordert. Laut Jahresbilanz konnten bei den insgesamt 3577 Einsätzen 862 Menschen und 28 Tiere aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Kaiser erinnerte unter anderem an die beiden Großbrände in Lengau im Juni und in Sankt Pantaleon. Auch das „Friedenslichtkind“ Tobias Flachner von der Feuerwehr Hochburg wurde noch einmal vor den Vorhang geholt. „Die Offenheit von Tobias ist beeindruckend“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer in Richtung des Zwölfjährigen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bezirkshauptmann Georg Wojak, Mattighofens Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer

Stelzer: „Ihr steht für den Zusammenhalt“

„Ihr organisiert den Zusammenhalt, der ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in unserem Land ist“, sagte Stelzer zu den rund 800 anwesenden Feuerwehrleuten. „Es ist für euch mehr eine Berufung als Beruf, es ist ein Segen, dass ihr euch für die Bevölkerung einsetzt und Verantwortung übernehmt.“

Friedenslichtkind Tobias Flachner

