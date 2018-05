"Solche Abschiebungen sind völlig unverantwortlich und unmenschlich"

RIED / WIEN. Zwei gut integrierte Jugendliche aus Ried könnten schon am Dienstag abgeschoben werden.

Unternehmer Michael Großbötzl mit seinem Malerlehrling Ehsan Ibrahimi, der kurz vor seiner Abschiebung in Afghanistans Hauptstadt Kabul steht. Bild: (privat/OÖN)

Mit ganzer Kraft versucht der Rieder Unternehmer und VP-Kommunalpolitiker Michael Großbötzl die Abschiebung seines Lehrlings Ehsan Ibrahimi und von dessen Bruder nach Kabul in Afghanistan zu verhindern, die OÖN haben berichtet. Gestern suchte Großbötzl das Gespräch mit vielen führenden Politikern, darunter auch VP-Klubobmann August Wöginger.

Die beiden Afghanen absolvierten bis zuletzt in Ried eine Lehre als Koch beziehungsweise als Maler. Sonntag früh wurde der negative Asylbescheid vollzogen, Ibrahimi und sein Bruder wurden für die bevorstehende Abschiebung nach zwei negativen Asylbescheiden daheim abgeholt und nach Wien gebracht.

Es sei durchaus möglich, dass die beiden bereits am Dienstag abgeschoben werden. "Die Jungs könnten in den möglichen Tod geschickt werden. Es ist eine beschämende und unwürdige Aktion, gut integrierte und gut deutsch sprechende, leistungsbereite und in Ausbildung befindliche junge Menschen in ein Land abzuschieben, in dem täglich gemordet wird", sagt Großbötzl, dessen eindringlicher Facebook-Aufruf bereits rund 500 Mal geteilt wurde.

Der Antrag auf aufschiebende Wirkung während der rechtlichen Prüfung der Abweisungsgründe sei zwei Monate lang gar nicht beantwortet worden, ärgert sich der Rieder. "Nach meinen Informationen ist für Dienstag um ein ,Abschiebeflug’ in die afghanische Hauptstadt Kabul geplant", so Großbötzl. Am Montag habe er einen Anruf von Ehsam aus dem Polizeianhaltezentrum erhalten. "Er hat gesagt, dass er Todesangst hat", so Großbötzl.

Laut Integrations-Landesrat Anschober (Grüne) könnte es sich dabei um einen "Sammelflug" der EU-Grenzagentur Frontex handeln.

Anschober: "Das ist doch völlig unverantwortlich"

Er habe alle Interventionsmöglichkeiten in Anspruch genommen. "Es müsste im Innenministerium noch ein Umdenken stattfinden. Einer der Brüder ist erst 15 Jahre alt. Solche Abschiebungen sind doch völlig unverantwortlich und unmenschlich", sagt Rudi Anschober, der das Engagement von Großbötzl hervorhebt: "Er kämpft mit vollem Einsatz für seinen Mitarbeiter, das imponiert mir wirklich sehr."

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) bereitet übrigens gerade neue Richtlinien zum Schutzbedarf von Flüchtlingen aus Afghanistan vor. Der Bericht sei kurz vor der Veröffentlichung, so Anschober, der die Verantwortlichen zur Eile drängt: "Es muss jetzt schnell etwas passieren, denn es geschehen jeden Tag unverantwortliche Abschiebungen", sagt Anschober. Für die beiden Lehrlinge aus Ried dürfte der UNHCR-Bericht zu spät kommen.

Grünen-Landesrat Rudi Anschober

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema