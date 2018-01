Slow Food mit Wildshuter Auszeit

SANKT PANTALEON. Brunchen im Stiegl-Gut.

Auf dem Stiegl-Gut in St. Pantaleon-Wildshut wird ab 28. Jänner jeden letzten Sonntag im Monat ab 10 Uhr Slow Food in Form der "Wildshuter Auszeit" serviert – mit einer breiten Palette an herzhaften Produkten von der eigenen Bio-Landwirtschaft und von regionalen Partnern in fester und flüssiger Form.

Reservierungen zum Brunchen im "Kramerladen" des Stiegl-Guts unter Tel. 06277/64141.

