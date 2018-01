Silvesterlauf: Jürgen Aigner von der LAG Ried lief neuen Streckenrekord

WELS/RIED. Der Innviertler lief die fünf Kilometer in 15 Minuten und 31 Sekunden.

Sieger-Duo von der LAG Ried: Jürgen Aigner, Jasmin Zweimüller Bild: Lauber

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen waren Sonntag ein perfekter Rahmen für die Sportler des Silvesterlaufs, der von den OÖNachrichten präsentiert wurde. Nur teils heftiger Westwind bremste manche Läufer etwas ein.

Für Jürgen Aigner von der LAG Genböck Haus Ried und Alexander Bründl (Starlim/Sterner) galt das nicht. Sie starteten beim "Audi-Silvester-Race", das den ganz flotten Läufern vorbehalten ist. Beinahe alle drei Runden liefen sie Kopf an Kopf. Letztlich behielt der Innviertler die Oberhand und stellte mit 15 Minuten, 31 Sekunden (5000 m) einen neuen Streckenrekord auf. Hinter Bründl wurde Alexander Bauer, TV Hauzenberg, Bayern, Dritter.

Aigner krönte starke Saison

Für Jürgen Aigner war es der perfekte Abschluss eines sportlich sehr guten Jahres. 2017 durfte der Läufer unter anderem über seinen ersten Staatsmeistertitel und zwei Vizestaatsmeistertitel jubeln. "Danke an meinen Trainer, meine bessere Hälfte und meine Therapeuten, die mich immer wieder in Schwung bringen", schrieb Aigner nach seinem Triumph auf Facebook. Auch bei den Damen waren die Innviertlerinnen bei den Racern" am Schnellsten. Jasmin Zweimüller von der LAG Ried lief vor ihrer Teamkollegin Julia Ecker ins Ziel. Zweimüller benötigte für die Fünf-Kilometer-Strecke 19 Minuten und acht Sekunden.

Die meisten Sportler gingen am letzten Tag im Jahr 2017 beim Silvesterlauf an den Start: David Fellner und Lisa Oberndorfer (beide LCAV Jodl packaging) waren die Schnellsten. Tradition hat in Wels die Prämierung der originellsten Kostüme: Die Fischlhamer Lauftruppe "Sole Brennero" begeisterte auch heuer wieder die Jury: Im Vorjahr liefen alle als "Udo Jürgens" im weißen Bademantel mit, heuer trugen die Sportler Maske nach dem Vorbild der Rockband Kiss. Der zweite Platz ging ans Marienkäfer-Trio Isabella Viertlmayr, Maria Königsgruber (beide Bad Hall) und Silvia Weber (Steyr). Als größte Gruppe gewinnt "Sole Brennero" auch ein Essen im Restaurant "Ins Haas".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema