Signal an König Kunde: Geschäftswelt rollt in Ried viele rote Teppiche aus

RIED. Stadtmarketing verleiht erstmals "Service-Dietmar" – Käufern winken attraktive Preise.

Servicetage Bild: Stadtmarketing Ried

"Noch mehr Service!" Unter diesem Motto beteiligen sich in Ried 54 Betriebe aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Dienstleistungen und Finanzen an einer Service-Aktion, die auch optisch nicht zu übersehen sein wird. Um zu signalisieren, dass der Kunde König ist, wird vor jedem teilnehmenden Unternehmen ein roter Teppich ausgerollt.

Im Zuge der von Donnerstag, 5., bis Samstag, 7. April, dauernden Rieder Service-Tage werden auch die engagiertesten Mitarbeiter der Rieder Betriebe in den Vordergrund gestellt. Das Stadtmarketing startet dafür eine Aktion: Die Auszeichnung der servicefreundlichsten Mitarbeiter mit dem sogenannten "Service-Dietmar".

Dafür kann man ab dem heutigen Montag, 19. März, bis 7. April in insgesamt 19 teilnehmenden Betrieben mit Hilfe der ausgelegten Abstimmkarten die favorisierte Service-Fachkraft wählen. Einen besonderen Anreiz gibt es sowohl für die zur Wahl stehenden Mitarbeiter als auch für die Wähler. Unter allen, die abstimmen, wird als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen im Wert von 500 Euro, zur Verfügung gestellt vom Reisebüro Krautgartner, verlost. Darüber hinaus winken vier Mal Rieder Schwanthaler Zehner im Wert von jeweils 100 Euro.

Abgedeckte Parkautomaten

Selbstverständlich werden auch die Lieblingsverkäufer, -berater und -bedienungen nicht leer ausgehen. Die drei Erstgereihten erhalten neben der Auszeichnung mit dem "Service-Dietmar" Sachpreise: Ein Brauseminar in der Brauerei Ried, ein Wohlfühl-Paket des Freizeitbads oder ein SV-Ried-VIP-Package. Gestartet werden die Rieder Service-Tage am Donnerstag mit dem Ladies Day, am Freitag stehen dann die Herren im Fokus und der Samstag ist der Familie gewidmet. Für die Autofahrer gibt es auch eine gute Nachricht

Die Stadt schenkt Zeit zum sorglosen Shoppen und deckt wie schon im vergangenen Jahr an den drei Service-Tagen alle 24 Parkscheinautomaten so ab, dass erst gar niemand in Versuchung kommt, sie mit Münzen zu füttern. Zu beachten ist lediglich, dass eine Parkuhr auf die Ankunftszeit gestellt werden muss, um das zweistündige freie Parken wirklich genießen zu können. (ho)

