Sicher mit dem E-Bike unterwegs

RIED. ÖAMTC-Stützpunkt Ried bietet spezielle Kurse an.

Bei den Kursen wird die Geschicklichkeit und der sichere Umgang mit dem E-Bike ausreichend geübt. Bild: ÖAMTC

E-Bikes liegen voll im Trend: Sie sind bequem und verhelfen vielen Menschen zu mehr Mobilität. Das Gewicht, die Geschwindigkeit und der dadurch erhöhte Bremsweg werden von E-Bike-Fahrern und andren Verkehrsteilnehmern allerdings sehr oft unterschätzt. Der ÖAMTC-Stützpunkt Ried startet deswegen mit speziellen E-Bike-Kursen.

Um im Straßenverkehr möglichst sicher unterwegs zu sein, sollte das E-Bike-Fahren in einer möglichst verkehrsfreien Umgebung ausgiebig getestet werden.

"Es ist ganz wichtig, sich an das Handling, die Beschleunigung und den längeren Bremsweg zu gewöhnen. Außerdem bietet ein E-Bike zahlreiche Bedienmöglichkeiten. Die Funktionsweisen dieser sollte entsprechend geübt werden, damit es dann im Straßenverkehr zu keiner überraschenden Aktion oder im schlimmsten Fall zu einem Unfall kommt", empfielt der Rieder ÖAMTC-Stützpunktleiter Heinz Ertl. Obwohl E-Bikes mittlerweile das Straßenbild prägen, müssen sich die Verkehrsteilnehmer noch an sie gewöhnen: "Fußgeher, andere Radfahrer und vor allem Autofahrer werden oftmals von der deutlich höheren Geschwindigkeit der E-Biker überrascht. Das erhöht die Unfallgefahr. "E-Bike-Lenker müssen deshalb besonders vorausschauend unterwegs sein", so der ÖAMTC-Experte.

Für ältere Menschen und Wiedereinsteiger bietet der ÖAMTC Ried am Samstag, 26. Mai, zwei spezielle E-Bike-Kurse an. In diesen werden das E-Bike und seine Besonderheiten erläutert und im gesicherten Umfeld praktische Übungen durchgeführt.

Informationen dazu sind unter www.oeamtc.at zu finden bzw. auch direkt am Stützpunkt

