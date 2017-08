Sensationell: Christina Kollmann holt Gold bei Mountainbike-EM

SVIT/NEUHOFEN. Toller Erfolg für die 29-jährige Mountainbikerin Christina Kollmann, die seit vielen Jahren in Neuhofen im Innkreis lebt. Die gebürtige Steirerin holte bei der Marathon Mountainbike-Europameisterschaft in der Slowakei die Goldmedaille.

Christina Kollmann triumphierte bei der EM Bild: Sportograf

Nachdem Christina Kollmann (29) bei der Weltmeisterschaft im deutschen Singen im Juni Fünfte wurde, schaffte die Mountainbikerin in Svit, Slowakei, am Sonntag den ganz großen Coup. Die gebürtige Schladmingerin setzte sich nach 78 km in 3:36:23 Stunden in der Elite-Klasse vor der Spanierin Claudia Galicia (+6:47 Min.) und ihrer Landsfrau Angelika Tazreiter (6:52) durch. Hier geht es zur Ergebnisliste.

Der Europameistertitel ist der Lohn für die harte Arbeit der vergangenen Jahre. Nach einer unglücklichen Saison im Vorjahr, die in einem Sturz und zwei gebrochenen Lendenwirbeln gipfelte, startete die Wahl-Innviertlerin heuer wieder voll durch.

"Ich bin glücklich, erleichtert, stolz und auch befreit", sagte Kollmann nach ihrem EM-Triumph gegenüber den OÖN. Sie habe schon vor dem Rennen ein sehr gutes Gefühl gehabt. "Ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, im Rennen umsetzen können", sagt die 29-Jährige und fügt hinzu: Als Erste durch das Ziel zu fahren, dieses Gefühl war einfach unbeschreiblich. Dass ich jetzt das Europameistertrikot bis zur EM im nächsten Jahr tragen darf, ist ein wahrgewordener Traum. Ich habe in den vergangenen Monaten so viel in dieses große Ziel investiert. Ich bin einfach nur froh, dass ich alles umsetzen konnte", so Kollmann.

EM-Goldmedaille für Christina Kollmann

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema