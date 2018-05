Seminarhotel hat allen Grund zum Feiern

WALDKIRCHEN. Durchgestartet: In nur zehn Jahren zum größten Beherbergungsbetrieb des Bezirkes Schärding gewachsen - Hotel in Wesenufer steht auf mehreren gesunden Säulen.

Teamwork wird im "Wesenufer Hotel & Seminarkultur" nicht nur groß geschrieben, sondern auch tagtäglich gelebt. Bild: (privat)

Sie strahlt mit der über dem Donautal stehenden Sonne um die Wette: Silvia Greiner ist seit 2008 – dem Beginn der Erfolgsgeschichte "Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau" – dabei. Im Service sorgt die Kopfingerin bei dem pro mente-Herzeigeunternehmen für das Wohl der Gäste. "Bei uns ist es voll super", schwärmt sie. Wer Silvia in die Augen schaut, glaubt ihr aufs Wort.

Demnächst feiern sie und der größte Beherbergungsbetrieb des Bezirkes Schärding zehnjähriges Bestehen. Wie Silvia Greiner ist auch Margarete Durstberger seit Beginn an dabei. In führender Position freilich. Die Geschäftsleiterin dieses so traumhaft direkt am Donauufer gelegenen Hauses hat alle Höhen und Tiefen von Anfang an mitgemacht. "Wobei die Höhen bei weitem überwiegen", lässt sie keine Zweifel zu, dass dieses Unternehmen eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat und vor allem schreibt. Seit dem Zubau 2013 schafft das im Eigentum von pro mente befindliche Haus die "Schwarze Null, worauf wir schon stolz sind", sagt Durstberger.

Inklusion, die funktioniert

Pro mente ist laut Homepage ein "überkonfessioneller, parteilich nicht gebundener Verein, der sich für psychisch benachteiligte und beeinträchtigte Menschen einsetzt". Wie die Kopfingerin Silvia Greiner haben hier 54 weitere Menschen aus der Region in sieben "unterschiedlichen Arbeitsmodellen zur fachlichen und sozialen Kompetenzerweiterung" Arbeit gefunden. "Die Zusammenarbeit mit ihnen ist zugegeben nicht immer ganz einfach, aber wunderschön. Wenn man sieht, wie sich diese Menschen bemühen und auch weiterentwickeln, ist das eine wahre Freude. Vielen Kollegen hier geht es wie mir: Wir haben zwar nicht den einfachsten Job, aber einen der schönsten", schwärmt Margarete Durstberger. Das Angebot des Unternehmens mit der etwas sperrigen Bezeichnung "Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau" ist in zehn Jahren ständig gewachsen. Das Seminarangebot wird österreichweit geschätzt. Namhafte Firmen wie FACC, Greiner, Voest oder Österreichs größte Banken schicken ihre Mitarbeiter zur Weiterbildung nach Wesenufer. "Wir sind derzeit ausgebucht", freuen sich Geschäftsleiterin Durstberger und Marketingchefin Claudia Pauzenberger.

Was viele nicht wissen: Das Haus ist auch als Hochzeitslocation beliebt. Kein Wunder, bei seiner romantischen Lage im Donautal. Und der guten Küche wegen. Für viele zählt ein gemütliches Essen auf der traumhaften Donauterrasse zu den "ganz schönen Ereignissen". Aber auch im Schlossrestaurant, dem Gewölbe oder im Biergarten lässt "es sich kulinarisch leben". Nicht zu vergessen das Hotel als beliebter Beherbergungsbetrieb. Erfahrene Donauweg-Radler schätzen und nutzen das Angebot zum feinen Nächtigen in den ehrwürdigen, immerhin schon 300 Jahre alten Mauern.

Stolz ist man seitens der Geschäftsleitung auch auf die Ausbildung von Lehrlingen in gleich sieben unterschiedlichen Berufen. Nicht zu vergessen der hauseigene Nahversorger, der "auch bei der Bevölkerung der Region immer besser angenommen wird", sagt Durstberger. Der Umsatz konnte zuletzt auch deshalb gesteigert werden, weil "alles, was Gäste bei uns konsumieren, auch in unserem MiniMarkt zu bekommen ist", verrät Marketing-Fachfrau Pauzenberger.

"Ausgezeichnete" Arbeit

Auszeichnungen sind der beste Beweis für die gute Arbeit, die in Häusern wie jenem in Wesenufer geleistet wird. Etwa der Mevisto Ehrenring 2015 für die Beschäftigung von Menschen mit Down-Syndrom. Oder der Österreichische Inklusionspreis 2016 der Lebenshilfe. Erst vor wenigen Tagen zeichnete Ministerin Elisabeth Köstinger die "Wesenuferinnen" Margarete Durstberger, Claudia Pauzenberger sowie Hotelleiterin-Stellvertreterin Beate Beham mit dem EU Ecolabel aus.

Das Wesenuferer Seminarhotel in Waldkirchen am Wesen ist somit das erste Hotel in Oberösterreich, das neben dem Österreichischen Umweltzeichen auch mit dem europäischen Umweltgütesiegel geehrt wurde. Ein weiterer guter Grund also, das "Zehnjährige" Anfang Juni zu feiern.

Fest der Begegnung als kleines Dankeschön

Gleich zweimal feiert „Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau“ sein zehnjähriges Jubiläum. Mit einem Gala-Diner am Freitag, 8. Juni, zubereitet vonSpitzenköchin Sarah Wiener. Mit dem Gala-Diner wird den geladenen Gästen Dank für deren Mitwirkung am Zustandekommen des pro mente-Vorzeigeprojektes „Wesenufer“ abgestattet.

Mindestens so wichtig ist Geschäftsleiterin Margarete Durstberger das „Fest der Begegnung“ tags darauf, am Samstag, 9. Juni. „Dabei wollen wir vor allem jenen Waldkirchnern, die uns immer wieder unterstützen, wenn kurzfristig Not am Mann oder einer helfenden Frau ist, danken.“ Unter dem Motto „10 Jahre stromaufwärts“ findet am Samstag um 11 Uhr der Festakt statt. Der Reinerlös des Mittagstisches wird für soziale Zwecke in der Gemeinde Waldkirchen zur Verfügung gestellt. Tagsüber werden Hotelführungen genauso geboten wie die Möglichkeiten zu Zillenfahrten oder einer verbilligten Schifffahrt zur Schlögener Schlinge.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema