Seminar für Chorsänger und Mitmachwillige

RIED/INNVIERTEL. Singen im Männerchor mache Spaß, schaffe Freude und Freundschaften, so die Organisatoren mit einer neuen Fortbildungsveranstaltung in Ried.

Geboten wird ein Seminar in der örtlichen Landesmusikschule, das sich an Sänger in gemischten Chören und Männerchören richtet – und auch an begeisterungsfähige Einsteiger, so der Männergesangsverein Ried 1912, der im Auftrag des Arbeitersängerbundes Oberösterreich aktiv wird.

Am Samstag, 22. September, geht es in der Rieder Musikschule von 10 bis 18 Uhr zur Sache, um 19 Uhr folgt ein Kurzkonzert für Familie und Freunde. Seminarleiter ist Andre Gold, Chorleiter, Dirigent und Kantor in Neuötting und München, Petra Gruber, Chorleiterin in Utzenaich und Ried, wirkt mit. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro, Notenmaterial und Tagesgetränke sind inkludiert.

Anmeldung per E-Mail an rohrauer.reich@gmail.com, Anfragen unter Tel. 0664/3643334. Unter dem Motto "Singen kann jeder" sei keine Vorbildung notwendig, wenngleich Notenkenntnisse nützlich seien. Gesungen wird Chorliteratur von traditionell bis modern.

