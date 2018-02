Selbst die Bullen hören auf den Innviertler Taktikfuchs

HANDENBERG/SALZBURG. Fußball: René Maric ist 25 Jahre alt, seit acht Monaten Co-Trainer von Red Bull Salzburg und trotzdem kein bisschen abgehoben – Da vergessen auch manche Spieler, ihn zu siezen.

Der 25-jährige Innviertler René Maric ist Co-Trainer bei Red Bull Salzburg und jünger als einige Spieler. Bild: (GEPA pictures)

Es klingt nicht nur wie ein Fußballmärchen – es ist eins. Nicht einmal René Maric selbst hätte sich vor ein paar Jahren träumen lassen, einst Co-Trainer von Red Bull Salzburg zu sein. "Ich hätte herzlich gelacht, wenn mir jemand diese Geschichte erzählt hätte", sagt der 25-Jährige. Doch aus der Geschichte wurde eine Tatsache, aus der Leidenschaft ein Beruf.

Begonnen hat die Karriere von René Maric eher unscheinbar: als Spieler und Trainer (Nachwuchs und Erwachsene) bei der TSU Handenberg. Verletzungen und am Ende er selbst haben der aktiven Laufbahn ein frühes Ende gesetzt. Von da an legte der Innviertler seinen Fokus auf Taktik, Analyse und das Traineramt. "Ich wollte als junger Coach einfach wissen, was ich den Burschen mitgeben und vermitteln kann", begründet Maric den Entschluss, der sein Leben nachhaltig verändert hat.

Der 25-Jährige vertiefte sich immer weiter in die Materie, begann für den Blog "Spielverlagerung" zu schreiben und sezierte dafür unter anderem die U18-Mannschaft von Red Bull Salzburg. Was folgte waren intensive Gespräche mit dem damaligen U18-Trainer Marco Rose, die Verpflichtung als Trainer und der sportliche Aufstieg beim mehrfachen österreichischen Fußballmeister.

Der "geerdete" Überflieger

Trotz seines rasanten und selbst für ihn unerwarteten Aufstiegs hat René Maric nie die Bodenhaftung verloren. Auch dank seines früheren Fußballvereins. "Dort kenne ich nicht nur die Leute. Mit Handenberg verbinde ich ein Heimatgefühl. Das erdet mich", ist der 25-Jährige überzeugt. Wenn es sein Zeitplan zulässt kommt Maric, der seit fünf Jahren in Salzburg lebt, zurück ins Innviertel. "Ich schaue mir gern ein Spiel der Handenberger an oder treffe mich mit meinen früheren Mannschaftskollegen zum Abendessen. Im Herbst bin ich beim Match gegen Gilgenberg sogar kurz eingewechselt worden. Das war eine schöne Geste", sagt Maric, der neben enormer Fußballkenntnisse auch über ein abgeschlossenes Psychologiestudium verfügt.

Genau wie mit seinen ehemaligen Mitspielern pflegt der 25-Jährige auch mit den Spielern von Red Bull Salzburg einen freundschaftlichen Umgang. "Ich bin eher der Kumpeltyp und locker. Es ist wichtig, dass wir auf dem Platz professionell arbeiten, dann kann man sich abseits auch Spaß erlauben. Diese Balance zu finden ist mitunter schwierig, aber ich bin davon überzeugt, dass man sich auf dem Platz nicht verstellen soll. Ich bin als Trainer im Grunde genauso wie als Privatmensch." Sein junges Alter habe ihm bisher noch nie Schwierigkeiten bereitet. "Aber es gibt immer wieder lustige Situationen. Zum Beispiel wenn die Profis merken, dass ich jünger bin als sie. Dann vergessen sie mich zu siezen und sagen: Ich bin ja älter als du", erzählt René Maric.

Ein (lern-)intensiver Job

Einen fußballfreien Tag gibt es bei dem 25-Jährigen so gut wie nie. "Ich habe es in der Winterpause versucht, aber nicht geschafft. Ein Tag ohne Fußball ist schlimm für mich, denn das ist meine Leidenschaft. In Normalfall sind es zwischen sieben und 14 Stunden, die mich der Fußball täglich beschäftigt. Das ist aber keine Belastung, weil ich wirklich gerne zur Arbeit gehe und auch lange bleibe. Mein Job ist sehr intensiv, allerdings lerne ich unglaublich viel – auch von den älteren Trainern und Betreuern. Bei Red Bull Salzburg gibt jeder hundert Prozent und das motiviert", sagt Maric und gesteht: "Es gibt Tage, da lerne ich mehr als die Spieler."

In Ruhe ein Buch lesen

Die Freizeit von René Maric ist angesichts seines Jobs knapp bemessen, dafür umso wertvoller. Der 25-Jährige nützt sie am liebsten um essen zu gehen, gemeinsam mit den Spielern etwas zu unternehmen, Basketball zu schauen oder ganz in Ruhe ein Buch zu lesen. Auf ein Genre ist der Salzburger Co-Trainer dabei nicht festgelegt. "Ich lese querbeet durch alle Gattungen. Biografien von berühmten Trainern wie Pep Guardiola und Carlo Ancelotti oder zum Beispiel ‘Schnelles Denken, langsames Denken’ von Daniel Kahneman. Außerdem stehe ich auf Fantasie und Science-Fiction-Romane." Letzteres ist wenig verwunderlich. Schließlich könnte auch die Erfolgsgeschichte von René Maric aus der Feder eines Science-Fiction-Autors stammen...

8 Monate lang ist René Maric bereits Co-Trainer von Bundesligist Red Bull Salzburg. Davor betreute der gebürtige Innviertler die U18-Mannschaft der "Bullen". Gleich in der ersten Saison gewannen Marco Rose und Maric im Frühjahr mit Salzburgs U19 die Youth League, die Champions League der Nachwuchsmannschaften.

Als Marco Rose im Juni 2017 dann neuer Cheftrainer der Profimannschaft wurde, nahm er Maric mit. Seither entwirft der 25-Jährige Trainingsmodelle, weist die Spieler auf Feinheiten hin und spricht mit ihnen über Taktiken.

12 Stunden am Tag und mehr beschäftigt sich René Maric mit Fußball. Für ihn sei das keine Last, sondern Leidenschaft. "Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit und ich bleibe gerne lang", erklärt der Innviertler.

