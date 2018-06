Schwerer Unfall mit Radlader

LOCH AM SEE. Am Samstag kam es in Lochen am See (Bezirk Braunau) zu einem Unfall mit einem Radlader.

(Symbolbild) Bild: ÖAMTC

Ein 53-Jähriger führte Erdaushebungsarbeiten mit einem Radlader in Lochen am See durch. Nachdem er die bereits ausgehobene Erdmasse unmittelbar vor einem Hang ablud, wendete er den Radlader. Dabei dürfte er, laut Zeugenaussagen, zu weit rückwärts in Richtung des Hanges gefahren sein, sodass der Radlader rücklings die 15 Meter lange Böschung hinab stürzte.

Dabei krachte der Radlader gegen einen Baum und kam, nachdem es ihn mehrmals überschlagen hat, auf der Wiese unter dem Hang seitlich zu liegen. Der Lenker der Arbeitsmaschine konnte während des Sturzes aus dem Radlader springen, geriet aber unter den vom Radlader mitgerissenen Baum. Der 53-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins LKH Salzburg geflogen.

