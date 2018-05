Schwer verletzt: Motorradfahrer gegen Container geprallt

LENGAU. Weil er seine Fahrgeschwindigkeit erhöhte, kam ein Motorradfahrer aus Kirchberg bei Mattighofen zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Bild: Alexander Schwarzl

Zwei 26-Jährige Motorradfahrer fuhren am Sonntagnachmittag von Lengau Richtung Pöndorf. Während der Fahrt unterhielten sich die beiden via Funkverbindung. Den Erhebungen zufolge fuhren die Motorradfahrer im Ortsgebiet von Höcken mit angepasster Fahrgeschwindigkeit, als plötzlich der hintere Motorradlenker ohne erkennbaren Grund in einer langgezogenen 90 Grad Rechtskurve seine Fahrgeschwindigkeit erhöhte und den vor ihm fahrenden Freund überholte.

Danach kam er am Kurvenausgang links von der Fahrbahn ab, streifte vorerst ein Verkehrszeichen und prallte anschließend auf einem angrenzenden Firmenabstellplatz gegen einen Lkw-Container. Der Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 6 in das UKH Salzburg eingeliefert.

1 Kommentar transalp (1091) 27.05.2018 21:36 Uhr Irre unterwegs!

.

Wenn der da anstelle des Containers unschuldige Verkehrsteilnehmer erwischt hätte wärs besonders schlimm:

.

Kommt in Rechtskurve Links ab und prallt gegen den dort stehenden Container!

.

Stellt Euch nun vor, anstelle des Containers wäre ein Fahrrad oder Moped entgegengekommen--' ganz übel!

Und weshalb das alles?

Zu schnell gefahren!

Irre!

