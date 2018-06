Schmökern, lesen und darüber reden – kostenlose Bücheraktion in Schärding

SCHÄRDING. Stadtbücherei stellt für Schärdinger und Touristen Werke zur Verfügung – auch zum Mitnehmen

Im Stadtgemeindeamt Schärding stehen die Bücher zur freien Verfügung. (privat) Bild: privat

"The best things in life are free" – ganz nach diesem Motto stellt die Stadtbücherei Schärding Einheimischen und Touristen kostenlose Bücher zur Verfügung. Ab sofort stehen im Stadtamt nahe der Bürgerservice-Stelle interessante sowie unterhaltsame Werke, die aus dem Bestand der Stadtbücherei ausgeschieden wurden, zur freien Entnahme bereit. Nicht nur zum Lesen soll dadurch animiert werden, sondern vor allem auch das Gespräch miteinander gefördert werden.

Die Aktion stellt aber keinesfalls eine kostengünstige Form der Entsorgung von alten Werken dar, sondern soll vor allem auch jene zum Lesen animieren, die kein Geld für Bücher ausgeben wollen oder können. "Wir wollen mit den kostenlosen Werken nicht nur den Zugang zu Büchern erleichtern, sondern auch Gespräche anstoßen, wenn man sich über gerade Gelesenes austauscht", so die Leiterin der Stadtbücherei Schärding Theresia Friedl. "Gerade in unserer schönen Barockstadt werden sich mit Sicherheit einige gemütliche Plätze zum Lesen und Plaudern finden lassen."

Mehr Bücher-Standorte geplant

Neben dem Schärdinger Stadtamt sind laut Friedl noch weitere Orte geplant, an denen man sich diese kostenlosen Bücher besorgen kann, zum Beispiel das Schärdinger Stadtbad. Das Besondere an der Aktion ist, dass man das Werk sogar behalten kann. "Wenn jemand von der Lektüre so gefesselt wurde, dass er oder sie gar nicht mehr davon lassen kann, der muss sich nicht vom neuen Lieblingsbuch trennen – die Bücher dürfen nämlich mit nach Hause genommen werden. In diesem Sinne: Lasset die Abenteuer im Kopf beginnen!", so Friedl.

Botanischer Stadtrundgang

Und auch heuer wieder blüht Schärding auf: Stadtleben und Flussdynamik prägen die Pflanzenwelt und machen sie zu etwas ganz Besonderem. Michael Hohla stellt diese mit fachkundiger Führung vor – die Mauerblümchen, die Günstlinge der Pflasterfugen, die Schlossgartenflüchtlinge und die Spezialisten des Auwaldes. Michael Hohla ist als Lehrer an der Berufsschule Braunau tätig und setzte sich im Zuge seiner Ausbildung für das Fach Biologie intensiv mit der heimischen Pflanzenwelt auseinander. Zu diesem Zeitpunkt legte er den Grundstein für sein wissenschaftliches Arbeiten, das er in zahlreichen Botanik-Projekten manifestierte.

Im Mai 2017 stellte der Obernberger sein Buch "Das Innviertel. Landschaft & Pflanzen" der Öffentlichkeit vor: eine botanisch-literarische Fundgrube, angereichert mit Wissen über das Innviertel, eine Charakterisierung der Region, Geschichte, Kultur, Kunst, Geologie und Brauchtum.

Treffpunkt zum botanischen Rundgang mit dem Experten am Donnerstag, 14. Juni, um 17 Uhr, ist beim Eingang der Stadtbücherei Schärding, Schlossgasse 3. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Anmeldung für den botanischen Stadtspaziergang mit Michael Hohla erbeten unter der Tel.: 07712 3154 720 oder per Email an stb-schaerding@bibliotheken.at. Öffnungszeiten Stadtbücherei Schärding: Montag, Dienstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 13 Uhr. Informationen zur Stadtbücherei unter www.stb-schaerding.bvoe.at

