Schärdinger Innauen werden Naturschutzgebiet

SCHÄRDING. Bürger, Gemeinde und Umwelt profitieren davon. Derzeit werden Einwende noch geprüft – bis zum Sommer soll es fix sein.

Seitens der Direktion für Landesplanung und ländliche Entwicklung Abteilung Naturschutz des Landes Oberösterreich ist geplant die "Innauen bei Schärding" als Naturschutzgebiet und die "Auwälder am Unteren Inn" als Europaschutzgebiet auszuzeichnen. "Für Schärding bedeutet dieses Naturschutz- und Europaresevat einen sehr großen Mehrwert", erklärt Schärdings Amtsleiterin Rosemarie Kaufmann auf OÖNachrichten-Anfrage.

Im Rahmen der Begutachtungsphase hatten alle Grundeigentümer die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Pläne und konnten ihre Erklärung beim Schärdinger Bürgerservice dazu abgeben. Da Rücksicht auf eine ökologisch nachhaltige Nutzung sowie auf eine möglichst große Vielfalt an gefährdeter Tier- und Pflanzenwelt Acht gegeben werden müsse, seien laut Kaufmann natürlich bereits Gespräche mit den Vertretern des Jagd- und Fischereiwesens geführt worden.

Schritt zum Schutz der Natur

"Für die Stadtgemeinde Schärding bedeutet dieses Naturschutz- und Europaschutzgebiet am Inn direkt im Stadtgebiet zu haben, einen sehr großen Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger. Diese geschaffene Naturlandschaft stellt nicht nur einen ausgedehnten Flächenschutz in Österreich dar, sondern ist auch eine große Bereicherung und ein ausgedehnterer Schritt zum Schutz der Natur", erklärt die Amtsleiterin. Ebenso sei ein weiterer Benefiz für die Stadtgemeinde Schärding, "dass zusätzliche Möglichkeiten gegeben sind, um auf Förderungen zugreifen zu können, da mittelfristig weitere Renaturierungsprojekte geplant sind."

Genehmigung bis zum Sommer

Der Zeitplan des Landes Oberösterreich sieht vor, dass die von der oö. Landesregierung zu genehmigende Verordnung im ersten Halbjahr 2018 erlassen wird. "Das kommt darauf an, wie viel Gesprächsbedarf es noch nach der Begutachtungsphase gibt", so Kaufmann.

Die Innauen bei Schärding befinden sich großteils im Eigentum der Landes-Immobilien-GmbH (LIG) und haben sich im Rahmen einer naturschutzfachlichen Basis-Bewertung als schützenswerte Gebiete herauskristallisiert. Darüber hinaus soll dieses Naturschutzgebiet Teil des geplanten Europaschutzgebietes "Auwälder am Unteren Inn" werden.

3 Fragen an Karin Pindur

Die zuständige Mitarbeiterin des Landes Oberösterreich für Umwelt und Naturschutz erklärt, dass der Entwurf für das Naturschutzgebiet in Schärding bis Anfang des Sommers von der Regierung beschlossen werden könnte.

Inwieweit sind die Planungen für das NSG in Schärding bereits fortgeschritten?

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wurde nach der öffentlichen Erstinformation – Anschlag an der Amtstafel in Schärding – ein öffentliches Begutachtungsverfahren durchgeführt. Diese Begutachtungsfrist ist mittlerweile abgelaufen. Derzeit werden die wenigen Einwendungen, die bei uns eingelangt sind, auf fachlicher Ebene geprüft, ob den Anregungen darin entsprochen werden könnte. Diese Prüfung der Einwendungen ist noch nicht vollständig abgeschlossen, da derzeit noch die Anregungen der betroffenen Fischereiberechtigten zum Verordnungsentwurf geprüft werden.

Welche Veränderungen gibt es für die Einwohner bzw. Einschränkungen?

Grundsätzlich werden in einer Naturschutzgebietsverordnung keine Verbote festgelegt, sondern im Gegenteil jene Eingriffe bezeichnet, die jedenfalls weiterhin (ohne entsprechende Ausnahmebewilligung) zulässig sind. So sind unter anderem das Betreten, das Mitführen von Hunden an der Leine und Instandhaltungsmaßnahmen an rechtmäßig bestehenden Einrichtungen und Anlagen jedenfalls weiterhin zulässig. Auch die rechtmäßige Ausübung der Jagd stellt kein Problem dar, lediglich die Neuerrichtung von jagdlichen Einrichtungen wäre in Zukunft – wie in fast allen Naturschutzgebieten – bewilligungspflichtig. Das Baden in den Altarmen soll jedoch nicht zulässig sein, da das Entlandungsprojekt ja aus ökologischen Gründen erfolgte. Hinsichtlich der geplanten Einschränkungen der Fischerei werden die Anregungen der Fischereiberechtigten jedenfalls noch auf fachlicher Ebene sehr umfassend geprüft.

Ab wann könnte das erste Naturschutzgebiet in Schärding Realität sein?

Der Entwurf könnte in etwa im späten Frühling beziehungsweise Anfang Sommer dieses Jahres von der Regierung beschlossen werden.

