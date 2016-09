Schärdinger Feuerwehren holten Gold in Luxemburg

SANKT MARIENKIRCHEN / ANDORF. Löscher aus Hackenbuch und Pimpfing siegten.

Innviertler überzeugten bei Grenzlandmeisterschaft Bild: FF Hackenbuch/FF Pimpfing

Bei der jüngsten Grenzlandmeisterschaft der Feuerwehren in Luxemburg konnten die österreichischen Vertreter trotz starker Konkurrenz aus Frankreich, Italien, Luxemburg und Deutschland voll überzeugen.

Mit der besten Punktezahl des Tages nahm man automatisch an der Wertung zum Grenzlandmeisterschaftsabzeichen teil. Wie bei internationalen Feuerwehr-Olypiaden erfolgte eine Drittelwertung, das heißt, das beste Drittel erhielt Gold, das zweitbeste Silber und das drittbeste Bronze. Die jeweils zwei Bewerbsgruppen der Feuerwehr Hackenbuch aus St. Marienkirchen und der Feuerwehr Pimpfing aus Andorf holten sich in dieser Wertung drei Mal Gold und ein Mal Silber.

In der Wertungsklasse B sicherten sich die Hackenbucher nach einem fehlerfreien Lauf Rang eins, ganz oben am Treppchen standen in der Europokalwertung auch die Pimpfinger. An der alle zwei Jahre stattfindenden Grenzlandmeisterschaft hatten mehr als 500 freiwillige Löscher teilgenommen.

