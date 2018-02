Schärding im Mittelalter: Kostenlose Führungen

SCHÄRDING. Vier historische Stadtführungen durch die Barockstadt mit Stadtarchivar Mario Puhane.

Der ehrenamtliche Stadtarchivar Mario Puhane bietet auch 2018 wieder seine beliebten Schärdinger Stadtführungen an. Einmal pro Quartal können Interessierte mit ihm eine historische Zeitreise in das Schärdinger Mittelalter antreten. Das Kellergewölbe unter dem heutigen Kindergarten und der "Baualterplan" stehen zur interaktiven Erkundung auf dem Programm. Termine: 17. März (14 Uhr), 23. Juni (10 Uhr), 22. September (14 Uhr) und 10. November (10 Uhr). Die Führung dauert zirka zwei Stunden und beginnt jeweils beim Christophorusbrunnen. Eine verbindliche Anmeldung ist unter 07712/4300-0 oder per Mail an stadtarchiv@schaerding.ooe.gv.at erforderlich.

