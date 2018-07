Schärding: Wimmer (SP) kehrt in Stadtrat zurück

SCHÄRDING. Stefan Wimmer (37) übernimmt ab sofort die Aufgaben von Margareta Stockenhuber.

Die Gemeinderatsfraktion der Schärdinger Sozialdemokraten Bild: privat

Personelle Änderungen gibt es bei der Stadtpartei der SP Schärding. In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause wurde die Rückkehr von Stefan Wimmer in den Stadtrat beschlossen. Der 37-Jährige ist seit 2009 Mitglied des Gemeinderates und war bereits vor der Wahl 2015 drei Jahre im Stadtrat aktiv. Jetzt folgt er der bisherigen Umweltstadträtin Margareta Stockenhuber, die aus persönlichen Gründen ihr Mandat zurücklegte, nach. Den freigewordenen Platz in der Gemeinderatsfraktion der Sozialdemokraten übernimmt der 43-jährige Baumeister Andreas Bauer. Er wird die SP im Bau- und Planungsausschuss der Stadtgemeinde Schärding vertreten. Neuer Fraktionsvorsitzender ist der Jurist Wolfgang Holzleitner. Die neue Nummer drei im Team der SP Schärding ist Karina Wimmer (32). "Mit den engagierten, jungen Mandataren wollen wir frischen Wind in das Schärdinger Stadtparlament bringen", sagt SP-Vizebürgermeister Günter Streicher.

