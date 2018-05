Schärding: Beifahrerin bei Motorradunfall schwer verletzt

SCHÄRDING. Weil er einen abbiegenden Traktor übersehen hatte, kam ein 61-Jähriger Motorradfahrer mit seiner Gattin bei Schärding zu Sturz.

Die schwer verletzte Beifahrerin wurde nach Passau ins Krankenhaus geflogen. Bild: Erwin Wodicka

Der Motorradfahrer aus Deutschland, der gemeinsam mit seiner Gattin unterwegs war, wollte die Kolonne überholen und übersah dabei einen linksabbiegenden Traktor.

Das Motorrad prallte gegen das linke Vorderrad der Zugmaschine. Der Lenker und seine Gattin wurden in die angrenzende Wiese geschleudert und kamen dort zu liegen. Passanten leisteten Erste Hilfe. Der 61-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das LKH Schärding eingeliefert. Die schwer verletzte 56-Jährige wurde in das Klinikum Passau geflogen.

